Сардана Авксентьева посетила коней, свиней и перепелок

Сегодня, 23 октября глава города Якутска Сардана Авксентьева посетила крестьянско-фермерские хозяйства, которые ведут хозяйственную деятельность в пригородах.

В выездном совещании приняли участие начальник Управления сельского хозяйства Окружной администрации Николай Степанов, руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Игнатий Попов, начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Ирина Седова.

Сардана Авксентьева ознакомилась с производством сельскохозяйственной продукции на коневодческой базе ИП ГКФХ Макарова Семена Константиновича, в Мархинском племенном свинокомплексе ПТКХ «Сибирь» и разведением перепелок крестьянско-фермерским хозяйствомНиколаевой Татьяны Ивановны.

Как отметил начальник Управления сельского хозяйства города Якутска Николай Степанов, особенностью конебазы, расположенной по Намцырскому тракту, является отдаленное расположение от города.

«В основном, коневодческие базы находятся на территории долины Туймаада в низменной части. Оттуда свободно пасущиеся лошади и попадают в центр города. Данная коневодческая база находится далеко от города и на горе. В дальнейшем, мы предлагаем выделять земли для разведения лошадей вдали от Якутска», — сказал Николай Степанов.

Руководитель коневодческой базы Семен Макаров рассказал, что, кроме разведения табуна количеством 53 голов, на базе площадью 400 га имеется готовая инфраструктура для агротуризма, гостиница, сауна, гараж, ферма на 20 голов крупного рогатого скота.

Вторым пунктом глава города осмотрела Мархинский племенной свинокомплекс «Сибирь». Хозяйство разводит свиней, 6105 голов, занимается переработкой продукции, реализацией мяса и мясопродуктов.

Николай Степанов особо отметил, что частное хозяйство ПТКХ «Сибирь» разводит более 6 тысяч голов свиней, как и ООО «Хатасский свинокомплекс», который содержит 6 733 голов свиней.

Хозяйство стремится стать племенным репродуктором по разведению крупной белой породы свиней получить прямое финансирование из федерального бюджета, подчеркнул руководитель свинокомплекса «Сибирь» Владимир Кабохин.

Далее глава Якутска Сардана Авксентьева посетила крестьянско-фермерское хозяйство Татьяны Николаевой. В микрорайоне Марха предприниматель занимается разведением тысячи перепелок. Особенность данного хозяйства – стопроцентная самозанятость. Татьяна Ивановна является ярким примером самообеспеченности, ведет хозяйство исключительно самостоятельно, без помощи от государства.

Татьяна Ивановна рассказала, что яйца несут 500 перепелок, продукция поставляется в 25 магазинов Якутска. Перепелки выводятся в специальном инкубаторе в частном доме.

Во всех этих крестьянско-фермерских хозяйствах существуют проблемы с оформлением земельных участков.

«Именно в этом направлении мы будем дальше работать и помогать. Если у предпринимателя есть земля, у него появляется возможность основательно заниматься своим хозяйством. Когда вопрос земли висит в воздухе, то у людей нет уверенности в завтрашнем дне», — подытожил начальник Управления сельского хозяйства Окружной администрации г. Якутска Николай Степанов.