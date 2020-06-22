Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования

Якутская городская Дума и сотрудники аппарата Якутской городской Думы приносят свои глубокие искренние соболезнования руководителю аппарата Якутской городской Думы Илларионовой Туйааре Иннокентьевне в связи с трагической гибелью горячо любимого сына Иннокентия на 30 году жизни.

Примите искренние слова сочувствия и поддержки в это тяжёлое время, разделяем с вами вашу боль и невосполнимую утрату.

Илларионов Иннокентий Иннокентьевич родился 11 мая 1990 года в г. Якутске. После окончания СОШ №23 поступил на юридический факультет Якутского государственного университета, после продолжил образовательную деятельность в Ляониньском университете в городе Шеньян, где освоил китайский язык, впоследствии пригодившийся ему в ведении предпринимательской деятельности.

По приезду в Якутск, Иннокентий поступил в филиал Дальневосточной Академии государственной службы по специализации «Государственное и муниципальное управление», по заочной форме обучения.

Свою трудовую деятельность начал сотрудником администрации Центра строительных материалов, вел общественную деятельность в составе молодежного совета Строительного округа, работал в качестве помощника депутата Якутской городской Думы по Пионерскому избирательному округу Данилова Ивана Ивановича, был членом Общественной молодежной палаты города Якутска 2 созыва.

С 2013 года начал предпринимательскую деятельность, открыв камнерезную мастерскую. По роду своей деятельности побывал во многих районах республики и разных регионах страны. Многие, кто был знаком с ним, отмечали такие его профессиональные качества как работоспособность, целеустремленность, грамотность, умение решать самые сложные задачи.

Друзья и родные вспоминают об Иннокентие как об очень отзывчивом, доброжелательном и открытом человеке, надежном и верном товарище. Многим людям он помог, поддержал в трудную минуту. Был разносторонним человеком — хорошо знал языки, играл в шахматы, занимался в спортивном клубе «Мохсогол» кик-боксингом и тайским боксом.

Иннокентий был любимым сыном, внуком, отцом и мужем. Был опорой своей семьи, добытчиком, много вложил в воспитание своего сына, которого очень любил.

Светлая память о нём навсегда останется в памяти близких и родных.