22.09.2021
01:29
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Якутия

Уходящий глава Ришат Юзмухаметов – мирнинцам: Сожалею…

На сайте Мирнинского района опубликовано обращение Ришата ЮЗМУХАМЕТОВА мирнинцам.

Напомним, что в его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение и растрата, выразившееся, по версии следствия, в незаконной приватизации служебного жилья.

Уважаемые жители алмазного края!

          Я принял сложное для меня решение о сложении полномочий главы Мирнинского района, которыми был наделен Вами на выборах в 2018 году. Это был второй мой срок на этом посту. В общей сложности 8 лет я отвечал перед гражданами за состояние района, в котором родился, вырос, состоялся как гражданин. И думаю, что мы с вами сделали очень много полезного и важного, для его развития.

          При принятии решений я всегда руководствовался интересами жителей Мирнинского района. Мы строим новые дома, детские сады, построили школу в Алмазном и спортивные сооружения во всех населенных пунктах. Развивали инфраструктуру, даже в областях экономики не входящих напрямую в полномочия муниципальной власти. Очень продуктивно работали с нашими недропользователями, особенно в области развития добычи углеводородов. А ведь еще несколько лет назад в эти перспективы многие не верили.

          Сегодня существует хороший задел в виде разработанных комплексных планов развития нашего местного образования, здравоохранения, культурно-спортивной сферы. В этой работе нас поддержал глава Якутии Айсен Николаев, руководство АК «АЛРОСА», активная общественность Мирнинского района. У алмазного края сегодня есть все необходимые условия для дальнейшего процветания. Сожалею, что по объективным причинам не смогу принять в этой работе дальнейшего участия. Благодарю коллег, партнеров за плодотворную работу. Спасибо землякам, которые в самых сложных ситуациях верили и помогали мне.

 Искренне Ваш Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ.

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