Подследственный руководитель засветился на Днях Якутии в Казани!

Отгремели пафосные Дни Якутии в Татарстане. Многие и многие якутяне съездили туда других посмотреть и себя показать, республику и свою отрасль продвинуть.

В составе якутской делегации засветился и Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ, глава Мирнинского района. Понятно, что представители татарской диаспоры, живущие и работающие в Якутии, особенно заинтересованы в упрочении связей между двумя республиками. В номенклатурных традициях брать в командировку представителей того региона, с которым предполагается сотрудничать и дружить. Так что с одной стороны, ничего удивительного, что Ришат Нургалиевич вошел в состав якутской делегации на Дни республики в Татарстане. Тем более, что у него там собственное жилье. На эти Дни по официальной командировке съездили несколько глав улусов и районов Якутии. Банкет, конечно, за счет бюджета.

С другой стороны, Ришат Юзмухаметов находится под следствием. В апреле Следком Якутии возбудил в его отношении уголовное дело. Глава Мирнинского района подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России – присвоении и растрате, то есть хищениях чужого имущества, вверенного виновному, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как следует из официального сообщения, органами следствия установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился по своему усмотрению муниципальной недвижимостью на сумму около 12 млн. рублей.

Обычно в таких случаях, да и более мягких, руководителей сразу же заключают под стражу. Но в случае с Юзмахуметовым все иначе. Он продолжает работать, исполнять свои обязанности и, похоже, ни в чем себе не отказывает. Например, в престижной поездке в составе якутской делегации.

О поездке главы Мрнинского района стало известно из статьи Натальи ХАРЛАМПЬЕВОЙ, народного поэта Якутии, председателя Союза писателей Якутии в SakhaNews «Тюркское притяжение: Якутск – Казань».

«Нас оказалось семеро в Казани – народный писатель Якутии и вице-президент Академии Духовности РС(Я) Николай Лугинов, лауреаты Государственной премии имени Платона Ойунского Николай Винокуров-Урсун и Елена Слепцова–Куорсуннаах, заместитель председателя Союза писателей Якутии, главный редактор журнала «Чолбон» Гаврил Андросов, член Союза писателей России, поэт Рустам Каженкин, слушательница Высших Литературных курсов при Литинституте в Москве Аграфена Кузьмина и я, автор этих строк. К нам примыкал время от времени также член Союза писателей России, глава Мирниниского района Ришат Юзмухаметов. У делегаций районов была своя программа», — пишет Наталья Ивановна.

К слову сказать, ранее Наталья Харлампьева вручила Ришату Юзмухаметову медаль Союза писателей Якутии «За заслуги в якутской литературе». Эта медаль вручается писателям за большой вклад в развитие многонациональной литературы северного края. Ришат Юзмухаметов стал третьим по счету, кто ею удостоен. До него медаль получили народный писатель Якутии Николай Лугинов, прославившийся на весь мир романом «По велению Чингисхана», и поэт, прозаик Елена Слепцова — Куорсуннаах. Награжденный Юзмухаметов — автор 30 книг по истории открытия коренных месторождений алмазов, истории алмазного края Якутии. В 2011 году он стал лауреатом Большой литературной премии России за книгу «Звездный час и трагедия Ларисы Попугаевой».

Но вернемся к Дням в Казани. В статье размещено фото, сделанное в Казанской ратуше. Среди писателей и принимающей стороны находится и Ришат Юзмухаметов.

Закон не запрещает руководителям, находящимся под следствием, посещать статусные мероприятия, выезжать в командировки и так далее. Но представляется логичным, что человек, находящийся под следствием, старается не привлекать к себе лишнего внимания, тем более участием в мероприятиях, отношение к которым в обществе неоднозначное. Впрочем, глава Мирнинского района считает иначе.