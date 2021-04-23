В чем обвиняют главу Мирнинского района? Новые подробности

19 апреля Следком Якутии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы Мирнинского района Ришата Юзмухаметова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России – присвоении и растрате, то есть хищениях чужого имущества, вверенного виновному, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Как следует из официального сообщения, органами следствия установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился по своему усмотрению муниципальной недвижимостью на сумму около 12 млн рублей.

SakhaLife стали известны некоторые подробности этого громкого дела. Инкриминируемые нарушения законодательства совершены Ришатом Нургалиевичем в свой первый срок работы главой Мирнинского района. Напомним, что в 2018 Юзмухаметов был переизбран на второй срок.

В 2016 году Юзмухаметов встал на учет в возглавляемой им администрации Мирнинского района в качестве лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий. Между тем, по данным следствия, у него в то время уже имелась квартира в Мирном, а также недвижимость под Москвой, в Татарстане и в Геленджике. Распоряжение о передаче Юзмухаметову 5-комнатной квартиры в Мирном подписал один из его заместителей, далее дорогая недвижимость была оформлена на двух несовершеннолетних дочерей главы Мирнинского района, сообщает наш источник в правоохранительных органах.

Нарушения законодательства при распоряжении с муниципальной недвижимостью на этом не закончились. Далее квартира на 3,5 млн. рублей через распоряжение администрации была передана руководителю из контролирующих органов, с которым глава района находился в дружественных отношениях, продолжает тот же источник. Тогда как у этого руководителя уже была недвижимость, он не был нуждающимся и не имел законных оснований для получения за счет администрации района жилого помещения.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщил Следком республики.