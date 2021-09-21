Отставка главы Мирнинского района

Глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов подал в отставку. По данным ТайгаПост в Администрации главы и правительства Якутии изданию подтвердили наличие такой договоренности, но комментировать сообщение не стали. По словам источника, правоохранители требуют отстранения Юзмухаметова от должности. На него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение и растрата, выразвишееся, по версии следствия, в незаконной приватизации служебного жилья.

С большой долей вероятности за освободившуюся должность главы Мирнинского района от партии власти будет бороться председатель «Профалмаза», экс-мэр Мирного Александр Валинурович Басыров.