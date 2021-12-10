Реликвия музея Ярославского отправлена в Москву

Экспонат Якутского музея им. Ем. Ярославского будет отреставрирован в крупнейшей реставрационной организации России. В эти дни во время рабочей поездки в Москву директор музея Николай БУГАЕВ посетил Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря и передал хоругвь с изображением архангела Михаила и Спаса на плате (XVIII в) для реставрации.

Специалисты центра во главе с заведующей отделом реставрации масляной живописи Надеждой Кошкиной тепло встретили коллегу, ознакомились с произведением искусства. Под руководством художника-реставратора высшей квалификационной категории Надежды Сергеевны было осуществлено несколько крупномасштабных реставрационных проектов, возвращено к жизни сотни картин западно-европейских и российских художников.

Надеемся, что в скором времени сможем вновь увидеть это произведение искусства в Якутском музее им. Ем. Ярославского.