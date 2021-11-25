Райбольницы получили новые машины скорой помощи 🚑

Сегодня ключи от 18 новых машин скорой медицинской помощи передали в 16 центральных районных больниц городов и посёлков Якутии. Машины, оснащённые аппаратами искусственной вентиляции лёгких, электрокардиографами, мониторами параметров состояния здоровья пациентов доставят в больницы в течение декабря.

«Развитию здравоохранения в республике мы уделяем особое внимание. Ведется планомерная поступательная работа, в том числе по обновлению материально-технической базы больниц. Приобретается современное оборудование, позволяющее быстрее и точнее выявлять различные патологии. Сегодня мы вручаем новые современные машины «скорой помощи». Новые машины – спасенные жизни, ведь от того, насколько быстро к больному приедет помощь, зависит его жизнь. Всего в текущем году, который как вы помните, был объявлен «Годом здоровья» мы приобрели для больниц 72 машины. В течение пяти лет, с 2021 по 2025 годы больницы Якутии в рамках модернизации получат около 250 автомобилей», — отметил глава республики Айсен Николаев.

Ключи от новых машин переданы главным врачам центральных районных больниц Алданского, Горного, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Намского, Нюрбинского, Оймяконского, Олёкминского, Сунтарского, Томпонского, Хангаласского районов, села Хатассы и посёлка Жатай.

Вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина отметила, что реализация программы поможет значительно укрепить материально-техническую базу медицинских организаций, повысить качество и доступность медицинской помощи в районах и наслегах республики.

«Главная задача регионального здравоохранения — сохранение жизни и здоровья людей. Уверена, что новые машины позволят нам решить эту задачу. Желаю коллективам районных больниц, чтобы новые машины служили как можно дольше», — отметила Ольга Балабкина.

Поставка машин «скорой помощи» ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения за счёт средств федерального бюджета. На 2021-2023 годы на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Якутия из федерального бюджета получит беспрецедентный объём средств в размере 6,5 млрд рублей.

Помимо строительства фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник и стационаров в сельских и отдалённых наслегах республики, капитального ремонта зданий центральных районных больниц, закупа медоборудования эти средства также направляются на приобретение специализированного автотранспорта для оказания жителям республики более оперативной и качественной медицинской помощи.