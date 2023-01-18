Попросили удалиться из палатки не женщин, а корреспондентов

Глава ДИП АГиП Якутии прокомментировал недоразумение на купели с удалением женщин из палатки



Семен Трофимов: В палатке было не протиснуться для освящения, и я просил остальных корреспондентов подождать в раздевалке, чтобы операторы нормально работали и остальные не мешали священникам проводить таинство освящения. Повторю, я попросил удалиться не женщин, а корреспондентов, сообщает тгк @yakutia_kp