Полицейские обратили внимание на пенсионера, проживавшего в автомобиле

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» в одном из жилых дворов по ул.Пионерской сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Саха (Якутия) обратили внимание на пожилого мужчину, обитающего в 30-градусную жару прямо в салоне старенького автомобиля «Волга». Во время беседы выяснилось, что у 63-х летнего пенсионера нет жилья и денег, он практически ослеп и нуждается в оперативной помощи. Оперативники решили привлечь внимание к проблемам мужчины и приняли меры, чтобы информация о нем попала в необходимые инстанции.

На данную ситуацию незамедлительно отреагировал член Общественного совета при МВД по Республике Саха (Якутия) – главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан, который сопроводил мужчину на обследование и решил вопрос с госпитализацией. В настоящий момент пенсионер проходит лечение в стационаре – у него диагностирована глаукома.

После выписки, при содействии Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сарданы Гурьевой, с учетом его пожеланий, мужчине будет предложено место в социальном учреждении.

Таким образом, благодаря неравнодушию и взаимодействию сотрудников полиции и представителей общественности мужчина, находящийся в трудной жизненной ситуации, получает квалифицированную медпомощь и имеет возможность обрести кров.