Парк будущих поколений в Якутске вошёл в ТОП-15 «100 городских лидеров»

С проектом «Парк будущих поколений» город Якутск вошёл в ТОП-15 финалистов конкурса акселерационной программы «100 городских лидеров», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Итоги масштабного конкурса подведены 15 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как отметил специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор АНО «Платформа НТИ», директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, всего на всероссийский конкурс было подано более 2 тысяч заявок из многих регионов страны.

«Якутия вошла в ТОП-15 победителей. Реализация проекта городского развития в суровых климатических условиях особенно важно и сложно. Якутск на глазах превращается в удобное городское пространство», – подчеркнул он и призвал активнее тиражировать подобные проекты по всей республике.

Проект Парка будущих поколений в городе Якутске должен быть реализован на площади 2,4 га и должен стать общественным пространством совершенно нового типа – максимально функциональным и круглогодично используемым. Проект полностью адаптирован к сложным климатическим условиям Крайнего Севера.

Как подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев, Парк будущих поколений должен задать стандарты для развития новых общественных территорий в республике, отвечать всем требованиям людей, живущих в экстремальных природно-климатических условиях и отражать нашу национальную идентичность, северный колорит. «Проект, разработанный консорциумом «ATRIUM/Восток+», красивый, креативный, выполнен с использованием передовых технологий. При этом очень важно, что он учитывает идентичность и самобытную культуру Якутии, особенности жизни в Арктике», – сказал он.

При рассмотрении заявок учитывалось, насколько проект решает городскую проблему или удовлетворяет запросы жителей, оценивались новизна идеи, эффект от реализации и возможность тиражирования лучших проектов по всей России. Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заявила, что проекты финалистов получат поддержку и сопровождение – Агентство готово вместе с Росатомом, ВЭБом, ДОМ.рф брать на поддержку и сопровождение, обеспечивая необходимыми ресурсами: акселерацией, наставниками, моделью взаимодействия с региональными органами власти и с бизнесом.