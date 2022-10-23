23.10.2022
15:20
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Якутия

Падение ступени ракеты «Союза-2.1б» попало на видео

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» на новом виде топлива — нафтиле — был запланирован 23 октября с космодрома «Восточный».

Это первый запуск, когда нафтилом будут заправлены все ступени ракеты. Его преимущество — уменьшение вредных выбросов и увеличение массы забрасываемой на орбиту полезной нагрузки. Вместе с аппаратом будут запущены на орбиту три спутника связи «Гонец-М».

В Якутии районами падения головного обтекателя ракеты определены территории Алданского и Олекминского районов, центрального блока и хвостового отсека – территории Вилюйского, Верхневилюйского и Жиганского районов, сообщает пресс-служба ГоскомОБЖ Якутии. 

Падение отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1б» на территорию Якутии засняли в Верхневилюйском районе.

Фото: Роскосмос
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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