18 января в ДДН им. А.Е. Кулаковского открылась выставка картин, очищающих воздух. Они нарисованы в ходе акции «100 картин» творческого объединения «Кындыкан» при поддержке генерального партнера АО «Водоканал» и Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).



Полотна созданы на основе фотокаталитической краски от компании «StoClimasan Color». Это единственная в мире запатентованная краска, очищающая воздух от вредных веществ. Авторы полезных в буквальном смысле слова картин — не только художники, но и представители КМНС, научной сферы, культуры и спорта, общественные и политические деятели.

Символично, что экспозиция проходит в Доме дружбы народов, генеральный директор Антонида Корякина, ведь официальный старт проекта «Кындыкан» прошел именно в ДДН 12 апреля 2021 года.

Посетить выставку можно абсолютно бесплатно по 24 января (2 эт. ДДН).

Затем картины передадут медицинским учреждениям Якутии. Они будут очищать воздух и радовать посетителей больниц, а главное — сохранять культурные ценности Севера и Арктики.