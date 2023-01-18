18.01.2023
19:10
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Культура

Открылась выставка картин, очищающих воздух

18 января в ДДН им. А.Е. Кулаковского открылась выставка картин, очищающих воздух. Они нарисованы в ходе акции «100 картин» творческого объединения «Кындыкан» при поддержке генерального партнера АО «Водоканал» и Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).


Полотна созданы на основе фотокаталитической краски от компании «StoClimasan Color». Это единственная в мире запатентованная краска, очищающая воздух от вредных веществ. Авторы полезных в буквальном смысле слова картин — не только художники, но и представители КМНС, научной сферы, культуры и спорта, общественные и политические деятели. 
Символично, что экспозиция проходит в Доме дружбы народов, генеральный директор Антонида Корякина, ведь официальный старт проекта «Кындыкан» прошел именно в ДДН 12 апреля 2021 года. 

Посетить выставку можно абсолютно бесплатно по 24 января (2 эт. ДДН). 
Затем картины передадут медицинским учреждениям Якутии. Они будут очищать воздух и радовать посетителей больниц, а главное — сохранять культурные ценности Севера и Арктики.

Медицинским учреждениям будет передано 100 картин
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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