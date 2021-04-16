Операционные результаты Группы АЛРОСА за I квартал

АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает, что добыча алмазов в 1 кв. 2021 г. составила 7,5 млн карат, продажи составили 15,5 млн карат.

Основные операционные показатели за 1 кв. 2021 г.:

· Добыча руды и песков увеличилась на 54% кв/кв до 8,7 млн т в основном за счет увеличения горных работ на Севералмазе согласно производственному плану, а также на трубке «Юбилейная» в связи с благоприятными горно-геологическими условиями.

· Обработка руды и песков выросла на 17% кв/кв (-3% г/г) до 5,8 млн т в связи с ростом загрузки обогатительных мощностей (запуск ОФ №14 после плановых ремонтов и возобновление с 1 марта работы ОФ Севералмаза).

· Добыча алмазов увеличилась до 7,5 млн кар (+6% кв/кв, -6% г/г) на фоне роста обработки руды и песков.

· Содержание алмазов снизилось на 9% кв/кв (-3% г/г) до 1,31 кар/т в основном за счет увеличения в общем объеме обработки доли руд с трубки «Юбилейная» и В.Мунского м/р (месторождений с более низким содержанием алмазов).

· Продажи алмазов составили 15,5 млн кар (-9% кв/кв, +65% г/г), в том числе 9,7 млн кар алмазов ювелирного и 5,8 млн кар алмазов «технического» качества.

· Запасы алмазов на конец 1 кв. снизились до 12,8 млн кар (4 кв. 2020 г.: 20,7 млн кар). Запасы руды и песков на конец 1 кв. составили 29,5 млн т (+11% кв/кв, -2% г/г).

· Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в 1 кв. составила $113/кар, увеличившись на25% кв/кв (-8% г/г) за счет роста индекса цен и улучшения структуры продаж.

· Средневзвешенный индекс цен в 1 кв. вырос на 7% кв/кв. С начала года индекс цен вырос на 9%, что приближает его к допандемийному уровню цен начала 2020 г.

· Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 1 кв. составила $1 159 млн (‑5% кв/кв и +28% г/г), в том числе выручка от продаж алмазов – $1 126 млн, бриллиантов – $33 млн.

· Ситуация на рынке: наблюдается сохраняющийся высокий спрос на ювелирную продукцию на всех ключевых рынках. Предложение алмазного сырья ограничено производственными мощностями добывающих компаний, уровень производства которых в среднесрочной перспективе будет оставаться на ~20% ниже «допандемийных» значений. Уровень запасов алмазного сырья и бриллиантов в гранильном секторе сбалансирован.

Обзор алмазно-бриллиантового рынка

· Конечный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых рынках в 1 кв. демонстрировал высокие темпы роста на фоне традиционно высокого для этого сезона спроса в США и Китае (День святого Валентина и Китайский Новый год) и улучшения потребительских настроений. Дополнительный фактор роста – восстановление спроса на помолвочные украшения, спрос на которые был «перенесен» с 2020 на 2021 год из-за пандемии.

· Мидстрим: индийский ограночный сектор увеличил производство бриллиантов в начале 2021 года благодаря высокому спросу со стороны ритейла после успешного периода праздничных продаж на крупнейших рынках потребления украшений с бриллиантами. Цены на бриллианты восстановились и к началу 2021 года превзошли допандемийный уровень, оставаясь относительно стабильными в 1 кв.

· Спрос на алмазное сырье оставался стабильно высоким, в том числе в результате взвешенной сбытовой политики основных алмазодобывающих компаний, направленной на удовлетворение реального спроса и сохранение баланса в алмазном секторе. Меры, принятые для поддержания адекватного уровня запасов в ограночном секторе в период кризиса 2020 г., а также сохранение высоких темпов роста конечного спроса со стороны покупателей ювелирной продукции с бриллиантами, в первую очередь в США и Китае, способствуют поддержанию устойчиво высокого спроса на алмазы.

Здесь и далее данные по производству, реализации, ценам и запасам за 1 кв. 2021 г. являются предварительными и могут быть уточнены. Данные по состоянию алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой Компании.