Огонь! Наш Лев — чемпион России U21!

Огонь! Лучший финал первенства России! Лев Павлов на туше выигрывает финальную схватку против дагестанца Халида Магомедова, сообщает тгк Спорт Якутии. Лев Павлов — чемпион России U21 по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг!!! Победа в финале на ТУШЕ! Зал неистово приветствует земляка. Поддержим нашего Льва! Финал первенства РФ по вольной борьбе

Фото: тгк Спорт Якутии Источник: тгк Спорт Якутии

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