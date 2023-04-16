16.04.2023
01:46
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Спорт

Огонь! Наш Лев — чемпион России U21!

Огонь! Лучший финал первенства России! Лев Павлов на туше выигрывает финальную схватку против дагестанца Халида Магомедова, сообщает тгк Спорт Якутии.

Лев Павлов — чемпион России U21 по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг!!! Победа в финале на ТУШЕ! Зал неистово приветствует земляка.

Поддержим нашего Льва! Финал первенства РФ по вольной борьбе
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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