Спорт
Поддержим нашего Льва! Финал первенства РФ по вольной борьбе
Ждём вашей поддержки на трибунах!
Вступаем во второй день Первенства!
Сегодня с 11 часов в ЦСП Триумф начнутся квалификационные схватки в в/к 61, 70, 79 и 92 кг
С 17:00 часов полуфинальные поединки в указанных весах
С 18:00 торжественная церемония открытия Первенства России
С 19:00 первые финалы в в/к 57, 65, 74, 86, 97, 125 кг
Финал весовой категории до 57 кг состоится в субботу с 19 часов по местному времени. Вчера лидер юниорской сборной Якутии Лев Павлов в полуфинальной схватке со счётом 7:2 одержал победу над чеченским борцом. Сегодня Лев Павлов оспорит золотую медаль с кандидатом в мастера спорта Халидом Магомедовым из Дагестана, который в полуфинале одержал победу над своим земляком Хабибом Мехтихановым со счётом 10:0.
Приходите поддержать своего фаворита!
Вход свободный!
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий