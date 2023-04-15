15.04.2023
11:18
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Спорт

Поддержим нашего Льва! Финал первенства РФ по вольной борьбе

Ждём вашей поддержки на трибунах!

Вступаем во второй день Первенства!

Сегодня с 11 часов в ЦСП Триумф начнутся квалификационные схватки в в/к 61, 70, 79 и 92 кг

С 17:00 часов полуфинальные поединки в указанных весах

С 18:00 торжественная церемония открытия Первенства России

С 19:00 первые финалы в в/к 57, 65, 74, 86, 97, 125 кг

Финал весовой категории до 57 кг состоится в субботу с 19 часов по местному времени. Вчера лидер юниорской сборной Якутии Лев Павлов в полуфинальной схватке со счётом 7:2 одержал победу над чеченским борцом. Сегодня Лев Павлов оспорит золотую медаль с кандидатом в мастера спорта Халидом Магомедовым из Дагестана, который в полуфинале одержал победу над своим земляком Хабибом Мехтихановым со счётом 10:0.

Приходите поддержать своего фаворита!

Вход свободный!

Якутский борец Лев Павлов в финале первенства России!
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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