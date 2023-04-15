Поддержим нашего Льва! Финал первенства РФ по вольной борьбе

Ждём вашей поддержки на трибунах!

Вступаем во второй день Первенства!

Сегодня с 11 часов в ЦСП Триумф начнутся квалификационные схватки в в/к 61, 70, 79 и 92 кг

С 17:00 часов полуфинальные поединки в указанных весах

С 18:00 торжественная церемония открытия Первенства России

С 19:00 первые финалы в в/к 57, 65, 74, 86, 97, 125 кг

Финал весовой категории до 57 кг состоится в субботу с 19 часов по местному времени. Вчера лидер юниорской сборной Якутии Лев Павлов в полуфинальной схватке со счётом 7:2 одержал победу над чеченским борцом. Сегодня Лев Павлов оспорит золотую медаль с кандидатом в мастера спорта Халидом Магомедовым из Дагестана, который в полуфинале одержал победу над своим земляком Хабибом Мехтихановым со счётом 10:0.

Приходите поддержать своего фаворита!

Вход свободный!