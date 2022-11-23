23.11.2022
11:00
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Общество

Объявлен сбор средств для помощи раненым военнослужащим-якутянам

Средства, поступившие на счет, будут направлены на поддержку военнослужащих из Якутии, находящихся в госпиталях разных городов России. 

Об этом сообщила на брифинге заместитель постоянного представителя Якутии в Москве, руководитель рабочей группы Единого координационного центра по работе с ранеными Мария САФОНОВА.

«Эти средства расходуются на закупку всего необходимого, что требуется ребятам – личных вещей, предметов личной гигиены, продуктов для приготовления домашней еды, которая традиционно доставляется в больницы» — пояснила она.

В назначении платежа нужно указать «Благотворительная акция «Своих не бросаем».  Реквизиты счёта и куаркод также размещены на официальном сайте постпредства Якутии в Москве.

Реквизиты:

Получатель платежа: БФ  «ЭРЭЛ (НАДЕЖДА)»   г. Москва.

Банковские реквизиты: ИНН  7710358058, 

КПП  771001001, 

р/с 40703810738090107676 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва,

БИК 044525225,

к/с 30101810400000000225.

Генеральный директор: Пролиско Сергей Сергеевич

Телефон для справок в Москве:  8 (495) 628 6433, 8 (495) 628 4141.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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