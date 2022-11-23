Объявлен сбор средств для помощи раненым военнослужащим-якутянам
Средства, поступившие на счет, будут направлены на поддержку военнослужащих из Якутии, находящихся в госпиталях разных городов России.
Об этом сообщила на брифинге заместитель постоянного представителя Якутии в Москве, руководитель рабочей группы Единого координационного центра по работе с ранеными Мария САФОНОВА.
«Эти средства расходуются на закупку всего необходимого, что требуется ребятам – личных вещей, предметов личной гигиены, продуктов для приготовления домашней еды, которая традиционно доставляется в больницы» — пояснила она.
В назначении платежа нужно указать «Благотворительная акция «Своих не бросаем». Реквизиты счёта и куаркод также размещены на официальном сайте постпредства Якутии в Москве.
Реквизиты:
Получатель платежа: БФ «ЭРЭЛ (НАДЕЖДА)» г. Москва.
Банковские реквизиты: ИНН 7710358058,
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