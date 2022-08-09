Обучение без отрыва от производства: ЦОПП Якутии обучает сотрудников АО “Алмазы Анабара”

Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) предлагает спектр возможностей для работодателей по организации обучения сотрудников необходимым компетенциям. Реализация программ профессиональной подготовки для работников под запрос организации и без отрыва от производства — одна из приоритетных направлений регионального ЦОПП.

В июне ЦОПП получил заявку от АО “Алмазы Анабара” по организации профессионального обучения сотрудников по профессии “Сварщик”. В начале июля 39 сотрудников в онлайн-формате приступили к теоретическому обучению программы, которое проходило на цифровой образовательной платформе ЦОПП Якутии.

В августе для проведения учебной практики из г. Якутск в с. Саскылах Анабарского улуса вылетели мастера производственного обучения: Иванов Наум Альбертович (Намский техникум) и Николаев Владислав Ариянович (Якутский индиструально-педагогический колледж). В данное время учебная практика проходит на трех участках АО “Алмазы Анабара”: Эбэлях-Гусиный, Талахтаах и Хара Мас. На производстве занятия проходят ежедневно по 2-3 часа и посменно в течение недели, для этого компания предоставила все условия — сварочный цех со всеми необходимыми материалами и оборудованием. Курсанты обучаются практическим навыкам и умениям по сварке стыковых сварных соединений труб и листов.



Для оттачивания полученных практических умений и навыков производственную практику слушатели будут проходить самостоятельно на своих участках.

В конце августа экспертная комиссия проведет квалификационный экзамен и успешно сдавшим курсантам будет выдано свидетельство о рабочей профессии установленного образца.

Обучение кадров для предприятий без отрыва от производственного процесса имеет оперативный и эффективный характер. Поскольку заключается в освоении конкретных инструментов и технологий, конкретного трудового процесса. Региональный ЦОПП готов разрабатывать программы профессиональной подготовки с учетом всех требований производства предприятия. Эти программы обучения соответствуют реальным требованиям работодателей, условиям труда и профессиональной деятельности в предприятии.