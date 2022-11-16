16.11.2022
18:16
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Официально

Кадровые назначения в правительстве Якутии

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Хон Джулустан Иванович назначен первым заместителем министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Алексеева Анна Степановна назначена заместителем министра финансов Республики Саха (Якутия).

Александров Алексей Иванович назначен заместителем министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Новый замминистра экологии Якутии
Анна Алексеева назначена замминистра финансов Якутии
Назначен замминистра труда и соцразвития Якутии

Фото: Sakhalife
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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