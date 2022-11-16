Новый замминистра экологии Якутии

Своим указом Глава Якутии Айсен Николаев 16 ноября 2022 года назначил Хона Джулустана Ивановича первым заместителем министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Джулустан Хон имеет высшее образование. В 1999 году окончил Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова, в 2008 году — Якутскую государственную сельскохозяйственную академию. Имеет специальности «Эколог. Биолог» и «Экономика и управление на предприятиях».

После окончания университета начал трудовую деятельность инженером-геоботаником ГУП «СахаНИИгипрозем». В 2001году назначен заместителем генерального директора ООО «Дальвостокэкспорт».

С мая 2002 года Джулустан Хон начал работать в Министерстве охраны природы Якутии, был ведущим специалистом отдела экономики и финансов, отдела экономики и природопользования.

В мае 2005 года назначен главным специалистом Департамента АПК и регулирования закупок Министерства экономического развития республики. До 2011 года работал главным специалистом Департамента экономики АПК и регулирования закупок для государственных нужд, заместителем начальника Департамента экономики товарных рынков, АПК и госзаказа и заместителем руководителя Департамента экономики товарных рынков, АПК и госзаказа Министерства экономического развития региона.

С февраля 2011 года по июль 2013 года был руководителем Департамента экономических программ и имущественных отношений, руководителем Департамента экономики и анализа, руководителем Департамента экономических программ и имущественных отношений Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии.

В 2013 году Джулустан Хон назначен руководителем Секретариата заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), в 2015 году – и.о. руководителя Департамента АПК и охраны природы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), в декабре 2015 года – заместителем руководителя Департамента по лесным отношениям республики.

С ноября 2018 года по настоящее время работал генеральным директором государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс».