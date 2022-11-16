16.11.2022
18:21
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Якутия

Анна Алексеева стала заместителем министра финансов Якутии

Указом Главы Якутии Айсена Николаева Алексеева Анна Степановна назначена заместителем министра финансов Республики Саха (Якутия).

Анна Алексеева имеет высшее образование. В 1999 году окончила Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова по специальности «экономист».

С 2001 по 2007 годы работала начальником бюджетного отдела Финансового комитета города Якутска, с 2007 по 2010 годы – старшим референтом в Секретариате заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Данчиковой Г.И.

В 2010 году была назначена заместителем министра здравоохранения Якутии, курировала экономические вопросы. 

С 2017 по 2019 годы была заместителем главного врача по экономическим вопросам и финансам Якутского республиканского наркологического диспансера, а 2020-2021 годах – старшим налоговым инспектором МРИ № 8 Управления федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия).

С 2021 года по настоящее время работала заместителем начальника управления финансов ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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