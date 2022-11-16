Назначен замминистра труда и соцразвития Якутии

Александров Алексей Иванович назначен заместителем министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия). Соответствующий указ Глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня, 16 ноября 2022 года.

Алексей Александров имеет высшее образование. В 2000 году окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Поле окончания ЯГСХА трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом правления экономики села, земельной реформы и охраны окружающей среды Министерства экономики и прогнозирования Якутии.

До 2007 года работал в Министерстве экономического развития на разных должностях: ведущим специалистом Департамента агропромышленного комплекса и материальных ресурсов, ведущим специалистом, позже главным специалистом Управления агропромышленного комплекса и материальных ресурсов, заместителем начальника Управления агропромышленного комплекса и материальных ресурсов, заместителем начальника Департамента агропромышленного комплекса и регулированию закупок для государственных нужд.

В 2007 году назначен заместителем Управляющего государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республики Саха (Якутия), в 2019 году – первым заместителем генерального директора государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс», в 2021 году – советником Председателя Правительства Якутии.

С августа 2021 года по настоящее время работал руководителем Секретариата первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).