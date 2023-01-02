Новогоднее чудо: Пропавших таксистов нашли

В Якутии нашли пропавших таксистов.

31 декабря на пульт Службы спасения поступило сообщение, что с села Жилинда Оленекского района до села Саскылах Анабарского района выехали два микроавтобуса «Хайс» с 6 пассажирами. 31 декабря в 16:30 они крайний раз выходили на связь и сообщили, что проезжают село Жилинда. В указанное время домой не вернулись, на связь не выходили.

Ночью с 31 декабря на 1 января с села Саскылах на поиски выезжал трактор до местности «Эбэ хайа» и не обнаружив, вернулся обратно.

Была немедленно созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципального образования, было отмечено ухудшение погодных условий, сопровождающиеся сильными ветрами с порывом ветра до 21 м.с. С города Нюрба вертолет МИ-8 со спасателями Службы спасения был наготове.

Силами местных жителей 1 января отправились поисковые группы на поиски таксистов с пассажирами на 2 тракторах «Автодороги Севера» до устья Маята, находящейся в 90 км от Саскылаха.

В результате поисков местной группы 1 января в 22:21 поступила информация, что людей обнаружили возле реки Маят в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждаются. Две автомашины самостоятельно прибыли в село Саскылах, пассажиров развезли по домам.

Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) напоминает быть предельно внимательными на дорогах. Холод, туман, ветер, пурга и осадки — все это делает дорогу опасной для водителей. Берегите себя и будьте осторожны!