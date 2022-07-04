Нетрезвый мотоциклист без прав въехал в столб

3 июля около 7 ч. утра на 961-м километре федеральной автодороги «Вилюй» в с. Сунтар водитель 2004 г.р., управляя мотоциклом Regul Moto Dirtbike, не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения. В результате ДТП молодой человек получил множественные травмы – ушиб головного мозга, открытый перелом голени, переломы ребер, — и был госпитализирован в реанимационное отделение Сунтарской ЦРБ.

В ходе проверки по факту ДТП сотрудниками полиции было установлено, что мотоцикл не зарегистрирован в ГИБДД , полис ОСАГО отсутствует, у водителя нет прав, к тому же он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имел средств защиты.

Транспортное средство помещено на спецстоянку. В отношении водителя составлены административные материалы по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, по ст. 12.6 – за отсутствие мотошлема, по ч.1 ст. 12.1 – за управление не зарегистрированным транспортным средством, по ст. 12.37 – за отсутствие полиса ОСАГО, по ч.1 ст.12.3 — за отсутствие водительских прав, а также еще за ряд допущенных нарушений ПДД.

Молодому человеку предстоит длительный период лечения и реабилитации. Хочется надеяться, что эта роковая поездка летним воскресным утром не закончится для него инвалидностью. А ведь всего этого можно было избежать, будь у парня не только водительское удостоверение и шлем, но хотя бы голова на плечах.