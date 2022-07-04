04.07.2022
10:59
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Происшествия

Нетрезвый мотоциклист без прав въехал в столб

3  июля около 7 ч. утра  на 961-м километре федеральной автодороги «Вилюй» в  с. Сунтар водитель 2004 г.р., управляя мотоциклом Regul Moto Dirtbike, не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения.  В результате ДТП молодой человек получил множественные травмы – ушиб головного мозга, открытый перелом голени, переломы ребер, — и был госпитализирован в реанимационное отделение Сунтарской ЦРБ.

 В ходе проверки по факту ДТП сотрудниками полиции было установлено, что мотоцикл не зарегистрирован в ГИБДД , полис ОСАГО отсутствует, у водителя нет прав, к тому же он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имел средств защиты.

Транспортное средство помещено на спецстоянку. В отношении водителя составлены административные материалы по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, по ст. 12.6 – за отсутствие мотошлема,  по ч.1 ст. 12.1 – за управление не зарегистрированным транспортным средством, по ст. 12.37 – за отсутствие полиса ОСАГО, по ч.1 ст.12.3 —  за отсутствие водительских прав, а также еще за ряд допущенных нарушений ПДД. 

Молодому человеку предстоит длительный период лечения  и реабилитации. Хочется надеяться, что эта роковая поездка летним воскресным утром не закончится для него инвалидностью. А ведь всего этого можно было избежать, будь у парня  не только  водительское удостоверение и шлем, но хотя бы  голова на плечах. 

                           

Фото: пресс-службы
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

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