Настольный теннис: Диана Пахомова из Якутии единственная вышла в финальную сетку

Юная теннисистка из села Тамалакан Верхневилюйского улуса пока что наш единственный представитель в финальной сетке турнира по настольному теннису в рамках VII МСИ «Дети Азии» во Владивостоке. Она успешно прошла квалификационные соревнования в одиночном разряде, сообщает «Спорт Якутии». Решающие игры пройдут завтра, 31 июля., сообщает тгк «Спорт Якутии»

Фото: тгк "Спорт Якутии" Источник: тгк "Спорт Якутии"

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