Происшествия
Начато служебное расследование в отношении учителя, допустившего рукоприкладство
В Якутии начали служебное расследование в отношении учителя, допустившего рукоприкладство
Инцидент произошел 28 ноября.
В Якутии в социальных сетях распространилось видео, на котором учитель физкультуры допускает рукоприкладство в отношении ученика. Как выяснилось, инцидент произошел 28 ноября в Верхневилюйской средней общеобразовательной школе № 4 им. Спиридонова.
«Каждый может столкнуться с таким случаем, ведь никто не застрахован от этого. Сейчас ведется служебное расследование и следственные мероприятия со стороны правоохранительных органов, чтобы выяснить, что и как произошло. Потом уже начнется расследование в отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе», – сообщает Управление образования Верхневилюйского улуса.
После результатов контрольных мероприятий будут приняты соответствующие меры.
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