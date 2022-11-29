Начато служебное расследование в отношении учителя, допустившего рукоприкладство

В Якутии начали служебное расследование в отношении учителя, допустившего рукоприкладство

Инцидент произошел 28 ноября.

В Якутии в социальных сетях распространилось видео, на котором учитель физкультуры допускает рукоприкладство в отношении ученика. Как выяснилось, инцидент произошел 28 ноября в Верхневилюйской средней общеобразовательной школе № 4 им. Спиридонова.

«Каждый может столкнуться с таким случаем, ведь никто не застрахован от этого. Сейчас ведется служебное расследование и следственные мероприятия со стороны правоохранительных органов, чтобы выяснить, что и как произошло. Потом уже начнется расследование в отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе», – сообщает Управление образования Верхневилюйского улуса.

После результатов контрольных мероприятий будут приняты соответствующие меры.