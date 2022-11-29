Алена Атласова о ситуации, произошедшей в школе

В социальных сетях распространилось скандальное видео с урока физкультуры из школы Верхневилюйского улуса

«Каждый родитель хочет быть уверен, что его ребенок во время пребывания в дошкольных, школьных общеобразовательных учреждениях находится в безопасности. Школа место, где ребенок не только получает знания, но и всесторонне развивается, учится дружить и общаться. Недопустимо, чтобы учитель распускал руки. По данному инциденту уже ведутся проверки со стороны государства и органов правопорядка» — сказала председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по делам семьи и детства, координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Алена Атласова

«Во время урока началась полемика между учениками, учитель их остановил, а на это один из учеников оскорбил педагога, после чего он проявил непедагогическое поведение. Учитель написал заявление об увольнении по собственному желанию. Идет проверка компетентными органами» — прокомментировал Начальник управления образования района, исполнительный секретарь Партии «Единая Россия» в Верхневилюйском улусе Спиридон Борбуев