Минздрав республики продолжает обходы медицинских учреждений

Для контроля организации медицинской помощи и готовности медицинских учреждений к чрезвычайным ситуациям в период длительных праздничных дней, дежурные группы Минздрава Якутии продолжают проводить обходы. Так, сегодня группа во главе замминистра здравоохранения Надежды Федоровой посетила Национальный центр медицины и Перинатальный центр Якутской республиканской клинической больницы. Специалисты Минздрава в ходе обходов учреждений, помимо обеспечения медициной помощью, проверили противопожарную безопасность, соблюдение требований ГОиЧС, работу технических и охранных служб.

Замминистра здравоохранения Надежда Федорова сообщила: «Медучреждения работают с соблюдением всех требований безопасности объектов, ответственные и дежурный персонал на местах. Специалисты министерства в ближайшие дни начнут выезды и в районные больницы. Безопасность объектов здравоохранения должна быть обеспечена в полном объеме».