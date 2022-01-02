02.01.2022
22:11
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Медицина

Минздрав республики продолжает обходы медицинских учреждений

Для контроля организации медицинской помощи и готовности медицинских учреждений к чрезвычайным ситуациям в период длительных праздничных дней, дежурные группы Минздрава Якутии продолжают проводить обходы.  Так, сегодня группа во главе замминистра здравоохранения Надежды Федоровой посетила Национальный центр медицины и Перинатальный центр Якутской республиканской клинической больницы. Специалисты Минздрава в ходе обходов учреждений, помимо обеспечения медициной помощью, проверили противопожарную безопасность, соблюдение требований ГОиЧС, работу технических и охранных служб. 

Замминистра здравоохранения Надежда Федорова сообщила: «Медучреждения работают с соблюдением всех требований безопасности объектов, ответственные и дежурный персонал на местах. Специалисты министерства в ближайшие дни начнут выезды и в районные больницы. Безопасность объектов здравоохранения должна быть обеспечена в полном объеме».

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я)
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