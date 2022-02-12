Кто и почему выступил против проката фильма «Нуучча» в Якутии

Инициативная группа общественников просит запретить показ фильма «Нуучча» на территории Якутии. Они написали письмо в адрес министра культуры республики Юрия Куприянова. В министерстве организовали онлайн-встречу авторов письма с режиссером фильма Владимиром Мункуевым, сообщает News.Ykt.ru

Всего на онлайн-встрече были 20 человек. Модерировал мероприятие сам министр.

Кадр из фильма «Нуучча»

Один из авторов письма Валерий Луковцев считает, что «этот фильм окажет негативное влияние на республику. Почему в такой положительный момент для Якутии, как 100-летие [образования ЯАССР], вы должны показывать кино, название которого „Нуучча“, это звучит нехорошо. Обычно мы не говорим о русских „нуучча“, мы говорим „убайдар“, это значит „старшие братья“. Сюжет этого фильма тоже негативный — представитель другого народа, уголовник насилует женщину. В чем смысл этого фильма? Это картина провокационного характера. Мы очень хорошо помним причину, из-за которой случились так называемые события в „Триумфе“. Зачем вы в юбилейный год решили показать фильм такого содержания? Это ни у кого не вызовет положительных эмоций, это не только мое мнение. Почему-то извне республики навязывают мнение о том, что якуты такие — убивают русских, сепаратисты. Поэтому надо воздерживаться от такого проката. Почему вы не снимаете фильм про Абакаяду и Дежнева, а вот это вот?»

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