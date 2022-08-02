Коммунальные службы Якутска откачивают воду круглосуточно

По распоряжению главы Якутска Евгения Григорьева коммунальные службы окружной администрации перешли на усиленный режим работы, сообщает тгк Столица. В связи с большим количеством осадков, в эти дни круглосуточно на улицах города будут работать от 10 до 15 ассенизаторских машин и 44 насосные станции, кроме этого внутридворовые территории откачивают силами территориальных органов управления.

Фото: тгк Столица Источник: тгк Столица

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