Кинофестиваль в Якутске «Республика Кино» — первые интервью

В Якутске начал свою работу республиканский кинофестиваль короткометражных фильмов «Республика Кино». В течении ближайших трех дней помимо показа 16 конкурсных фильмов идет занимательная для молодежи и всех интересующихся «киношная практика» в форме мастер-классов. Якутскому кинематографу нужно готовить смену уже со школы.

Фестиваль собрал начинающих и профессиональных кинематографистов региона. Оценивать конкурсантов будут известные эксперты, режиссёры из Якутии, Москвы, Кыргызстана и Казахстана. Всего для участия в конкурсе было направлено 110 картин со всех уголков республики, в финал прошли 16 лучших фильмов.

Жюри под председательством именитого якутского режиссёра, обладателя гран-при Московского международного кинофестиваля Эдуарда Новикова, в его составе — кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Айбек Дайырбеков, киновед, кинокритик, программный директор международного кинофестиваля «Байконур» в Алматы Ержан Жумабеков, основатель и генеральный директор кинокомпании Mimesis Янна Буряк (г. Москва), кинокритик, программный директор фестиваля сериалов «Пилот» и фестиваля жанровых фильмов «Хоррор Фест» Егор Москвитин (г. Москва), оператор-постановщик кинокомпании «Сахафильм» Семен Аманатов.

На кинофестивале состоялась премьера нового короткометражного фильма Эдуарда Новикова «Сир оройо» («Макушка земли») и фильма «Айтал» Владимира Мункуева, обладателя Гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах и приза за лучшую режиссуру на «Кинотавре» за драму «Нуучча».

Вчера на первом дне фестивале Алексею Пудову удалось снять два импровизированных интервью у приглашенного кинокритика Георгия Москвитина и известного якутского сценариста Марии Находкиной. Материал видеодайджеста мастер класса якутского сценариста окажется полезным многим, ведь профессионал, написавший более 10 сценариев известных якутских фильмов выступает не каждый день. Мероприятие проходит в Историческом парке «Россия – моя история», на который приглашены известные гости, спикеры и режиссёры.