Капиталина Алексеева: Индийский штамм или Грядет третья волна ковида

Не только на медицинские темы…

Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них.

Томас Мор

После трагедии в Казани я не спала. Не могла уснуть. Спокойно и безмятежно спать в теплой уютной постели здравомыслящему человеку было невозможно. Мне кажется, мир сходит с ума. Постепенно, на первый взгляд даже незаметно, но такое ощущение, что на нас надвигается что-то страшное. Казанский стрелок. Сколько горя принес этот страшный преступник, похоже, ненормальный человек, возомнивший себя богом и так страстно ненавидящий всех! Молодой человек из благополучной семьи. Был тихий, скромный, спокойный мальчик. Откуда все взялось? Мы все в одночасье вдруг стали аналитиками, психологами, экспертами, как будто все понимаем. Ищем виноватых. Извечный русский вопрос: Кто виноват? Остается самая малость, найти ответ на второй извечный русский вопрос: Что делать? Мне кажется, что такие жуткие случаи — отражение жизни и настроения нашего общества в целом. Как есть. Агрессия зашкаливает. Это раньше в «плохой Америке» вышедшие из ума психи устраивали массовые побоища в школах, теперь это и у нас. Горестно сознавать, что никакой защищенности нет. Отправишь ребенка в школу и еще неизвестно, вернется ли твой ребенок живым домой. Думала много, почему, в чем корень зла? Вариантов множество: телевидение, интернет, законы об оружии, отсутствие охраны в школах, занятые родители… Однако, все это зависит от законов страны, правил игры в нашем обществе. Дебилизация молодежи через ТВ, интернет идет в соответствии с существующими законами страны. Разрешить или запретить продажу оружия решается через законы, которые регулируют оборот оружия в стране. Здесь виноват не продавец оружием. То, что вахтером в школе работает пенсионерка, не директор школы придумал, сверху сказали, что денег на содержание вооруженной охраны нет. То, что дети одиноки и во многом предоставлены сами себе, потому что их родители вкалывают от зари до зари, чтобы расплатиться с ипотекой или другими кредитами, тут вопрос экономической политики государства. Ну и так далее можно перечислять все варианты на вопрос «Кто виноват?». И поневоле выходит ответ, что во многом виноваты наши законы. А кто изобретает и принимает эти законы? Да, наши депутаты в Думе. А кто наши депутаты, которые решают правила жизни? У многих на слуху, наряду с экономистами, юристами, журналистами, политиками, «эффективными менеджерами» — косяками гимнастки, оперные дивы, спортсмены… Вот они и придумали наши законы, т.е. правила жизни. Существующие законы, повлекшие за собой эту жуткую трагедию, принимали выбранные нами же депутаты. Каждый прошел через сито выборов в своем регионе. И что получается? Мы тоже виноваты в этой трагедии в Казани, потому что депутаты не свалились с неба, а мы их от нашего имени отправили на работу туда в Москву. Осенью будут думские выборы. Кого мы от нашей республики делегируем туда, зависит от нас. В этом вопросе нам всем надо будет включить мозги.

«Казанский стрелок» назначил себя богом. Моя сестра была психиатром и упоминала, что в то время у них в диспансере лечились сплошь Наполеоны и немецкие шпионы. Со временем эпоха Наполеонов прошла. Сейчас в тренде изобретатели космических аппаратов, спутников, ракет, сложных технологий, появилось много обладателей каких-то магических потусторонних сил, целителей (Боги, Шаманы, дети Вольфа Мессинга). Время вносит свои коррективы. Весной и осенью у них идет обострение болезни, результаты чего, похоже, пожинает наше общество.

Статистика по Ковиду, к сожалению, неутешительная. Цифры о заболевших ползут неумолимо вверх, картина болезни меняется с каждым разом. Начали болеть дети, молодежь и беременные. Вот это пугает. Ранее я писала, что мы рано расслабились. Этому способствовал приход весны после холодной зимы, усталость от изоляции, разобщения. Поэтому наши власти дали послабления, открылись музеи, театры, начались концерты, премьеры. Плюс к этому ставшие непопулярными выборы мэра, сопровождаемые молодежными тусовками, фестивалями, спортивными соревнованиями, где наблюдалась большая скученность молодежи. Тогда же вернули студентов из «удаленки» в аудитории, общежития. Особенно перед выборами так нужны были голоса студентов. Маски и соблюдение социальной дистанции понемногу ослабли. Аккурат с середины апреля статистика по Ковиду стала резко ухудшаться. В это время кто-то притащил в Якутск так называемый британский штамм. Теперь на пороге — индийский штамм, который в Россию уже пришел. 6 случаев этого штамма уже привезли туристы из Индии. Значит, он скоро придет и к нам в Якутск. Мы все видели по телевизору, как сжигают трупы жертв Ковида на улицах городов Индии. На днях прошла информация, что индусы лечатся коровьей какашкой, чтобы защитить себя от Ковида, многих это насмешило, а кто-то из наших может взять на вооружение. (Здесь надо помнить, что корова для индуса — священное животное, так что не удивительно, что они обратились именно к корове за спасением). Если послушать рассуждение самых обычных людей, частенько мои жиденькие волосы встают дыбом. В обществе циркулируют разного рода мифы. Перечислим некоторые из них.

Миф 1. После вакцинации все умрут через 5 лет. Это — специально изобретенная вакцина для сокращения населения планеты.

Миф 2. В каком-то улусе кто-то умер от вакцинации.

Миф 3. После вакцинации мужчины становятся бесплодными.

Миф 4. Вакцинация — эксперимент и мы все — участники эксперимента.

Миф 5. От вакцины толку нет, все равно заболеем

Миф 6. Если будет обязательная вакцинация, мужа заставлю уволиться с работы, говорят, опасная вакцина.

Миф 7. Переболевшим вакцинация не рекомендуется, поэтому не делают.

Миф 8. Америка придумала эту вакцину против России как бактериологическое оружие.

Миф 9. Зачем мне вакцина, я здоров, мне ничего не будет.

Миф 10. Сами начальники не вакцинируются, потому что они знают, как это опасно.

Миф 11. Прямое нарушение прав человека.

Этим, ратующим за права человека, хочу задать вопрос: А где мои права? Почему нарушаете мои права, отказываясь от вакцинации, подвергая опасности мою жизнь и жизни моих детей и внуков, моих подруг и коллег, соседей, знакомых, бабушек и дедушек? Почему вы нарушаете их права? Разве это не нарушение прав человека с вашей стороны? Почему государство не защищает мои права на жизнь, разрешая им не вакцинироваться, т.е. давая им карт-бланш, давая им выбор между «да» и «нет». Мне кажется, скоро власти задумаются над этим и примут соответствующие меры по этому вопросу (например, сделать обязательной как от кори, туберкулеза). Я тоже, как гражданка, не согласна с нарушением моих прав относительно здоровья. Также я думаю, что нашим властям стоит призадуматься об усилении разъяснительной работы среди населения в улусах. Там цифры и ползут в верх, ситуация хуже. Обилие мифов именно в улусах, сама свидетель.

Идет третья волна Ковида. Она скоро накроет многие страны, особенно индийский штамм, который, как пишут, распространяется чуть ли не скоростью света. Жертв Ковида было много, а будет еще больше. Если для коллективного иммунитета процент вакцинированных должен быть 60-70 процентов, по России всего лишь 10-11 %. Странно. В чем дело? Наряду с вышеупомянутым мракобесием населения, здесь присутствует растущее недоверие общества к властям. На фоне непростой жизни: роста цен на предметы первой необходимости, пресловутого пенсионного вопроса, краха малого и среднего бизнеса при одновременном обогащении определенной группы олигархов, растет недовольство в обществе и утрата доверия. Руководство не знает, как стимулировать народ на вакцинацию, дают оплачиваемые выходные 2 дня, анализы на ИФА за счет предприятия предлагают. Даже жуткие картинки из Индии не пугают наш народ. Неужели людям так безразлична судьба даже своих родных? Ладно, пусть за весь народ они не переживают, но хотя бы за своего ребенка или свою маму. Как говорили древние мудрецы, «не всегда во власти врача исцелить больного, ибо часто болезнь оказывается сильнее медицины». Боюсь, что такие времена идут к нам. Потом, когда грянет гром, зададим извечный русский вопрос: «Кто виноват?». Начнем все проклинать и всех обвинять в том, что не хватает «скорой», мест нет в больницах, не хватает нужных препаратов, аппаратов ИВЛ, участковый врач не пришел на вызов, ой, боюсь, что повторится в самом худшем виде сценарий прошлой осени, не дай бог.

Именно в такие моменты поднимают головы всякие шаманы, боги, целители, разного рода «умники», которые все знают «из надежных источников», сеют разного рода мифы, и все это идет при подстрекательстве определенных сил. В таком раскладе у нас все больше и больше будет больных, которые вместо того, чтобы бежать к врачам, начнут лечить рак молоком якутской коровы. Ковид — исключительно только аспирином или парацетамолом, утверждая, что это — самый обычный грипп и ничего страшного в нем нет. Получается, что мы сами недалеко ушли от коровьей какашки, а смеемся над индусами.

Наверно, по этой причине циркулирует так много мифов. Недавно моя знакомая «поделилась» информацией, что привитые все равно болеют. Вакцина начинает действовать не сразу. Если я приму первую прививку 10 мая, вторую — 31 мая, вакцинация начнет меня защищать только через 42 дня после прививки, т.е. с конца июня. До этого срока я уязвима, поэтому должна беречься, ходить в маске, руки тщательно мыть и обрабатывать санитайзером, соблюдать социальную дистанцию, пожилым лучше быть в изоляции. Повторяю: до середины июля я могу заболеть. Если бы зимой все дружно побежали вакцинироваться, у многих не было бы угрозы заболеть весной и летом. Они, значит и мы с вами, были бы уже защищены. Насчет переболевших тоже вопросов много. Не у всех переболевших вырабатывается иммунитет. После первого Ковида у меня антител было 0. После второго они появились, но цифра идет на спад, ведь прошло уже 8 месяцев. Поэтому буквально на днях я вакцинировалась. Не хочу болеть больше. Жить-то хочется в любом состоянии и в любом возрасте. Кстати, никаких побочных эффектов у меня не было, немного был дискомфорт на плече на месте укола, который к следующему утру прошел. Вторая доза назначена на 3 июня. Как мне объяснили Алевтина Васильевна Эверстова и сотрудники прививочного кабинета первой поликлиники (дай бог им всем доброго здоровья), вакцина «ЭпиВакКорона» как раз для таких, как я: пожилых, ослабленных, с грузом хронических болячек, онкологии в ремиссии, аллергичных. Вакцина «Спутник-V» однозначно защищает и от индийского штамма. Моя, как пишут изобретатели вакцины, еще под вопросом, но скоро результат научных исследований на этот счет будет. Очень надеюсь, положительный. Тогда и сам черт мне не будет страшен, того же и вам всем желаю.

В статье приводятся личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.