Художники разрисовывают улицу Труда в Якутске

Участники фестиваля современного искусства «Лето Якутия» разрисовывают тротуар на улице Труда, ведущей к креативному кластеру.

Напомним, летом Центр компетенций по вопросам городской среды LETO провел открытый конкурс и отобрал художников, которые распишут объекты на территории строящегося креативного кластера в Якутске. Конкурс прошли художница Йен Сур, граффити-художники Тарас Nero и Андрей STEP, а также творческая группа «Архетип».

«Фестиваль «Лето Якутия» в этом году направлен на развитие индустриальных территорий и удаленных от центра районов с помощью творческих практик и современного искусства. И площадкой текущего года выбрана территория креативного кластера «Квартал труда»», — подчеркнула арт-директор Центра компетенций по вопросам городской среды Якутии LETO Устинья Прокопьева.

В первом на Дальнем Востоке кластере в сфере креативных индустрий будет создана вся необходимая инфраструктура для бизнеса в области кино, анимации, компьютерной графики, музыки, цифрового контента, архитектуры, дизайна и народных промыслов.

По улице Труда уже невозможно равнодушно пройти мимо. На асфальтовом «полотне» появились голова дракона, перо, соты и другие абстрактные рисунки, связанные с творчеством, креативом и самой улицей. Как-никак именно эта красочная дорога будет направлять посетителей и участников в креативный кластер.

Сейчас в росписи тротуара задействованы два граффити-художника Тарас Nero и Андрей STEP. Художники приступили к работе на прошлой неделе. Они разрисуют 250 метров тротуарной дорожки.

«Здание кластера уже обрело свои черты. Народ видит рисунки и интересуется, что там будет. Если говорить о моих рисунках, то на данном участке тротуара я нарисовал змею и переходящие элементы. Например, один из элементов — это перо. Мне сказали, что в кластере будет библиотека, а она неразрывно связана с писателями. Перо также можно отнести и к рисованию.

Далее там есть голова дракона. Она появилась здесь, потому что рядом находится китайский рынок. В начале улицы будет игровой элемент — классики, также будет лабиринт с пасхалкой, где будет спрятано мое имя», — поделился Андрей STEP.

Несмотря на прохладную погоду, художники работают с утра до вечера. Главное, хорошо утеплиться и согреваться в вагончиках с горячим чаем, признаются они. Результат их работы мы увидим в конце месяца.