23.06.2022
09:44
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Судебная хроника

Гражданский супруг убит кухонным ножом

В Мегино-Кангаласском районе женщина осуждена к 6 годам лишения свободы за совершение убийства.

Прокурор Мегино-Кангаласского района поддержал государственное обвинение по уголовного делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что подсудимая, находясь в один из дней октября 2021 года дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей на почве ревности ссоры, нанесла своему гражданскому супругу один удар кухонным ножом в область грудной клетки. В результате полученного ножевого ранения, глубина которого составила 9 см., потерпевший скончался на месте происшествия.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина

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