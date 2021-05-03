Городецкий сообщил, кто на него напал

Известная журналистка и блогер Сусанна РОЖИНА поддержала своего коллегу, главного редактора газет «Жизнь Якутска» и «Криминальный Якутск» Юрия ГОРОДЕЦКОГО.

Напомним, что по словам Юрия Владимировича утром 2 мая на него было совершено нападение – неизвестные плеснули ему в глаза жидкостью. Городецкий был госпитализирован в офтальмологию с ожогом глаз, где проходит курс лечения.

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван ЛУЦКАН подтвердил факт госпитализации журналиста с ожогом глаз.

Сусанна Рожина в своем телеграмм-канале сообщает подробности. По словам Юрия Городецкого, утром он вышел из дома в ларек за сигаретами. Подходя к своему подъезду, увидел троих парней азиатской внешности, с которыми случилась словесная перепалка. «…потом один из них брызгнул мне в лицо какой-то жидкостью, от которого у меня начали жжечься глаза. Я сразу же упал на землю, в ближайщей луже начал промывать глаза. Боль была адская. — цитирует телеграмм-канал слов Городецкого — Сразу после случившегося кое-как вызвал 03. «Скорая» приехала в течение 10 минут, отвезли в офтальмологию и сделали операцию».

«Я очень благодарен врачам-офтальмологам, они, буквально, спасли меня. Иначе я могу остаться без зрения», — признается журналист.

Говоря о самом инциденте, он сказал, что «это, скорей всего, какие-то фанатики».

«Карма настигнет тех, кто сейчас издевается и ерничает над этим. Бог судья тем, кто это сделал. Я не думал, что в Якутске может такое произойти со мной. От этого, оказывается, никто не застрахован. Когда говоришь правду, можно поплатиться даже так», — сказал Юрий Городецкий.