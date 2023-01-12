Главный зимний фотоконкурс «Музейное селфи» от Миры Аргуновой

4 января Исторический парк «Россия – Моя история» открыл уникальную инклюзивную выставку «В ожидании чуда прозрения» якутской художницы Миры Аргуновой, работы которой экспонировались на 50 международных, всероссийских и региональных выставках в России, Великобритании, США и Монголии, включая четырнадцать персональных выставок. «В ожидании чуда» смогли «увидеть» люди с проблемами зрения – картинам сопутствуют модели их изображений из акрила, которые можно взять в руки и изучить по контурам и рельефам, а также тифлокомментарии и подписи на азбуке Брайля, подготовленные специалистами Республиканской библиотеки для слепых.

Выставка работает со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00, вход на выставку стоит 300 рублей, билеты можно приобрести в кассе музея, работает Пушкинская карта.

В честь нового мультимедийного проекта музейный комплекс запускает фотоконкурс «Музейное селфи».

Правила конкурса:

1. Сделать фото на фоне любой из работ на выставке художницы Миры Аргуновой в Историческом парке «Россия – Моя история»; 2. Выслать снимок в телеграм-канал Якутск GO — https://t.me/yakutskgo! через кнопку «Чат» — https://t.me/+9b0_BEA60bJiMTYy; 3. Голосование состоится на портале Якутск GO! 19 января 2023 года.

Прием работ состоится с 12 по 18 января 2023 года, принять участие могут все желающие без ограничений. Итоги голосования будут опубликованы 19 января в 20:00 на портале Якутск GO!

Фотографии будут выставлены на главном портале города Якутск GO!, а также в официальных социальных сетях исторического парка в Телеграме: https://t.me/myhistorypark_ykt и Вконтакте: https://vk.com/myhistorypark14.

Победители лучших фотографий получат приятные призы – атрибутику с изображением работ художника ограниченной серии. Чем креативнее будет фотография, тем больше у участника шансов стать обладателем главного приза – картины от Миры Аргуновой.

Правила участия: