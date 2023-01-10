Гадания на Святки 2023: где прячется суженый?

Святки — самое таинственное, мистическое и волнующее время. Как говорили раньше — «от звезды до воды», то есть от Рождества до Крещения. Считалось, что на Святки гуляет нечистая сила, которая может приоткрыть будущее. О традиционных святочных гаданиях — в нашей статье.

Историческая справка: где и как гадали

Несмотря на то, что гадания являются общеславянской традицией, для разных регионов характерны свои особенности. Так, на Урале и в Сибири основным магическим объектом была баня. Ходили легенды, что в страшные вечера там парится сам нечистый. А вот в европейской части России гадали в овине — яме, где сушилось сено и снопы. В овине жил овинник, который и предсказывал судьбу. Впрочем, гадать можно в любом сарае. Главное, чтоб помещение было нежилым.

Те, кто боялся идти ночью зимой в овин или баню, гадали дома. В избе были места, которые считались пограничными между миром живых и мертвых. Это подвал, окно и красный угол.

В отличие от реального входа (двери), окно служило магическим входом в жилище. В прошлые времена девушки ходили под чужими окнами и слушали разговоры: мужские голоса предвещали скорую свадьбу, женские — неурядицы и сплетни.

Красный угол — место, где висели иконы, самая важная часть дома. Считалось, что красный угол недоступен для нечисти, поэтому от него к окну протягивали веревку или ленту. Это был путь из потустороннего мира в мир людей. Напротив окна ставили зеркало и в отражении пытались увидеть суженого. Если он появлялся, веревку обрезали, иначе нечисть могла войти в дом.

Но самое «сильное» место для гаданий было на перекрестке. Л.Н. Шахова в своей книге «Бытование обряда гадания на Урале» пишет, что на перекресток выходили слушать будущее. Если на Святки раздается звон бубенцов — к замужеству, если песни и голоса, то быть в девках еще год. Ну а стук топора о дерево — к смерти.

Как проводились гадания?

Гадали обязательно без пояса, колец и нательного креста. Также расплетались волосы, убирались все украшения. Время святочных обрядов — от полуночи до первых петухов (трех часов ночи). Важным условием было завершение гадания по всем правилам. Любой незавершенный ритуал грозил неприятностями, а то и настоящими бедами.

На чем гадали?

Гадали на подручных предметах, всем том, что было в любой избе: кольцах, воске, зернах пшеницы. Для святочных обрядов не нужно было сложных действий, ведь о судьбе спрашивали не профессиональные гадалки, а юные девушки.

Обручальное кольцо само по себе символ брака. Кольцо нужно было взять у замужней родственницы, то есть не новое и бывшее в обряде венчания. Его привязывали на нитку и опускали в стакан. Далее гадающие задавали вопросы и следили за колечком. Если оно раскачивалось — ответ «да», ходило кругами — «нет».

Другое популярное гадание — на иглах. Небольшие иголки натирались жиром и бросались в воду. Чем они ближе лягут, тем больше шансов на свадьбу.

Гадали и на сон: существовала масса ритуалов и заговоров, чтоб приснился будущий муж. Клали под подушку расческу, чтоб суженый во сне причесал невесту, или же обломанные ветки от домашнего веника, чтоб жених перевел молодую через мост. Заговор произносили «в свободной форме», любые слова в эти ночи были магическими.

А вот еще один ритуал: под кровать ставилась емкость с водой, на дно опускался закрытый замок, а ключ помещался под подушку. Говорили: «Суженый-ряженый, хочешь напиться — придется присниться».

Более серьезные гадания проводились на воске. Его растапливали и одним движением выливали в воду. Получившиеся фигуры и были предсказанием. Толковали прямо: кольцо или венок к свадьбе, крест к похоронам, прямая линия к дороге, фигурка младенца к пополнению в семье.

Несмотря на то, что церковь не одобряет святочные гадания, эти простые и бесхитростные ритуалы — важная часть нашей культуры и традиции. Именно поэтому, как и 200 лет назад, с наступлением темноты мы зажигаем свечи и ожидаем чуда.