20.05.2022
16:01
103
Якутск
Фотофакт: Капитан Америка и Супергерл спешат на помощь!
Капитан Америка и Супергерл спешат на помощь — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.
Фото: vadim.skryabin
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
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