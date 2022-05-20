20.05.2022
16:01
103

Якутск

Фотофакт: Капитан Америка и Супергерл спешат на помощь!

Капитан Америка и Супергерл спешат на помощь — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Фото: vadim.skryabin
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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