Финиш победителей экстремального марафон «Полюс холода» в -53 градуса

Как сообщает наш корреспондент Владислав Коротов, чемпионом марафона на 42 км «Полюс-холода-2022» стал Василий Лукин из Чурапчи с результатом 42 км 3 час 22 мин, тем самым он улучшил свой прежний результат на этом маршруте.

Василий Лукин уже выигрывал ранее в 2020 год оймяконский марафон, тогда его результат был 3 часа 32 минуты. Он преподаватель кафедры РиСОТ (рекреуции и спортивно-оздоровительного туризма) Чурапчинского института физкультуры и спорта, . До этого он участвовал в двух горных забегах “Ольчан” на 32 (в сентябре 2014) и 38 (в августе 2015) км, где на втором занял 4 место. Василий также был чемпионом VI Спортивных игр народов Якутии 2014 г. по марафону, проходивших в Намцах.

Первое место в марафон «Полюс-холода-2022» среди женщин выиграла Марина Седалищева.



Напомним, что сегодня, 22 января, в 10 часов утра в Оймяконе стартовал III зимний марафонский пробег «Полюс Холода-2022». Температура воздуха -53 градуса. Участниками на разных дистанциях были около 70 бегунов – как любителей, так и профессионалов. Марафон международный, так как среди участников есть и иностранцы. Так, на марафонской дистанции в возрастной группе 40-49 лет вышел на трассу спецназовец из полиции Объединенных Арабских Эмиратов Ahmed Husein Al-Katheeri, а также Евгений Чавлытко из Белоруссии. К ним присоединились молодые блогеры – Brayden Drevlow из США и Shubham Kumar из Индии, которые попытают свои силы на 5-километровой дистанции.