Экстремальный марафон в Оймяконе — 70 бегунов стартовали в -53 градуса

Сегодня, 22 января, в 10 часов утра в Оймяконе стартовал III зимний марафонский пробег «Полюс Холода-2022». Температура воздуха -53 градуса. Участниками на разных дистанциях будут около 70 бегунов – как любителей, так и профессионалов. Марафон будет международным, так как среди участников есть и иностранцы. Так, на марафонской дистанции в возрастной группе 40-49 лет выйдет на трассу спецназовец из полиции Объединенных Арабских Эмиратов Ahmed Husein Al-Katheeri, а также Евгений Чавлытко из Белоруссии. К ним присоединятся молодые блогеры – Brayden Drevlow из США и Shubham Kumar из Индии, которые попытают свои силы на 5-километровой дистанции.

Корреспондент Sakhalife Владислав КОРОТОВ передает из Оймякона:

А вы бывали на Полюсе холода? В одном из долго и с переменным успехом борющихся за обладание столь престижным и ко многому обязывающим титулом улусов – Верхоянском – я бывал неоднократно. А вот на территории его соперника – Оймяконского – мне еще не приходилось бывать. Из 35 улусов республики мне ранее удалось посетить 28, а ныне золотой-морозный Оймякон стал 29-м.

Вчера мы с большой группой спортсменов и организаторов экстремального марафона “Полюс холода — 2022” выехали в Оймяконский улус. На площади Победы выезжающих провожали руководитель Якутского отделения партии “Единая Россия” Руслан Платонов и другие. Эти соревнования проходят под эгидой многих учредителей – Министерства по физкультуре и спорту, Федерации лекгой атлетики РС(Я), Министерства по внешним связям и делам народов, Министерства предпринимательства, торговли и туризма, МО “Оймяконский улус” при участии Международной организации северных регионов “Северный форум”, федерального партийного проекта “ЕР” “Историческая память” и ООО “Международный экстремальный марафонский пробег “Полюс Холода”. Главный спонсор турнира – всемирно известная фирма зимней экстремальной экипировки “Bask”.

Расстояние в 860 км преодолели ровно за 12 часов.

Сегодня с утра спортсмены прошли медицинский контроль, где каждый представил справку о состоянии здоровья, QR-код или ПЦР, также можно было сдать экспресс-тест.

Затем главный тренер республики по легкой атлетике, исполнительный директор Федерации легкой атлетики РС(Я), мастер спорта международного класса Василий Спиридонов самолично, пешим ходом замерил с помощью ручного одометра всю трассу марафона от п.Томтор до п.Оймякон, уточнил разметку трассы и места палаточных пунктов.

С утра личный прием граждан провела депутат Ил Тумэн Елена Христофоровна Голомарева, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева, куратор этого пробега.

После обеда в Оймяконской средней школе состоялся Круглый стол «Трасса мужества и славы: Аляска – Сибирь», в котором посредством видеоконференц-связи приняли участие более 70 человек, в том числе депутаты Ил Тумэн Е.Голомарева и Сахамин Афанасьев, а также представители регионов России и США, через которые проходил маршрут АлСиба. Модератором этого интересного мероприятия выступил исполнительный директор «Северного форума» Владимир Васильев

Марафонский забег “Полюс холода” проводится в третий раз. Он проходил в 2019 и 2020 гг., в прошлом году по известным причинам не состоялся.

В 2019 г. температура была в районе 52-53 градусов, поэтому никто из участников не смог пробежать полный маршрут. Все сошли с дистанции из-за больших морозов. Самое большее расстояние тогда преодолел Илья Пестерев из Эмисского наслега Амгинского улуса – он пробежал 38 км.

2020 год принес успех Василию Лукину из Чурапчинского улуса, преподавателю кафедрв РиСОТ (рекреуции и спортивно-оздоровительного туризма) Чурапчинского института физкультуры и спорта, пробежавшему марафонскую дистанцию за 3 часа 32 минуты. До этого он участвовал в двух горных забегах “Ольчан” на 32 (в сентябре 2014) и 38 (в августе 2015) км, где на втором занял 4 место. Призовые места (и неплохие призовые) тогда взяли мастера-международники, приехавшие из центральной России, в обоих забегах первенствовал Андрей Софронов из Уфы, призер чемпионата мира по горному бегу. Василий также был чемпионом VI Спортивных игр народов Якутии 2014 г. по марафону, проходивших в Намцах.

В программе “Полюса холода-2022” четыре забега на разные дистанции. Так, марафонскую дистанцию в 42 км 195 м пробегут 14 участников, на старт полумарафона (21,100) выйдут 19 спортсменов, 10 километров отважатся преодолеть также 19 атлетов и, наконец, “пятерку” пробегут 8 человек. В числе участников и ветераны легкой атлетики, и постоянные участники легкоатлетических соревнований среднего возраста, и молодые бегуны. В полном марафоне примет участие Анатолий Кырджагасов, председатель Федерации легкой атлетики республики, генеральный директор «Водоканала». В стартовых протоколах значатся имена семикратной чемпионки Европы и 12-кратного призера мира среди мастеров-ветеранов, 73-летней мегинки Марии Неустроевой, ее ровесника, чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы среди “мастерс” Степана Лыткина и многие другие именитые бегуны – Екатерина Драгунова, Ирина Сафронова, Валентина Доргуева, Егор Абрамов, Артур Корякин, Василий Спиридонов, Василиq Горбунов. Еще одна именитая бегунья-ветеран Вврвара Макарова из Сунтарского улуса проведет для жителей села Томтор мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Марафон будет международным, так как среди участников есть и иностранцы. Так, на марафонской дистанции в возрастной группе 40-49 лет выйдет на трассу спецназовец из полиции Объединенных Арабских Эмиратов Ahmed Husein Al-Katheeri, а также Евгений Чавлытко из Белоруссии. К ним присоединятся молодые блогеры – Brayden Drevlow из США и Shubham Kumar из Индии, которые попытают свои силы на 5-километровой дистанции.

Удачного пробега вам, отважные бегуны и бегуньи!