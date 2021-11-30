Феликс Романов: Люблю город, в котором я родился!

Он является одним из молодых депутатов Якутской городской Думы. Ему 32

года, за плечами два высших образования, работает инженером-механиком в

АО «Саханефтегазсбыт». Как сам признался, депутатом работает на

общественных началах, не получая за это зарплату. Более того, иногда оказывает спонсорскую помощь жителям Строительного округа, своими силами ремонтирует детские площадки и дворовые

территории. На вопрос: «Зачем?», отвечает: «Чтобы в г. Якутске было больше

счастливых людей и горожанам жилось красивее и лучше».

Высокий, видный и симпатичный молодой человек еще не женат, поэтому

часть своей зарплаты может пожертвовать на благотворительность.



— Феликс Игоревич, в какой семье вы выросли, кем мечтали стать в

детстве?



Я родился в семье военного и врача, отец работал в войсковой части, он

родом из Владивостока, мама — врач-кардиолог, сейчас работает в ЯРМИАЦ

Минздрава республики. В детстве я мечтал стать политиком в нашей

республике, примером служил отец моего приятеля – министр транспорта, и

моя первая учительница была уверена, что я смогу, так как имею большое

желание все знать, уметь и всем помогать. В школьные годы так получилось,

что я учился в 3-х школах: начал в гимназическом классе школы № 26, потом

перевелся в коммерческую школу, а окончил школу № 5. Я благодарен всем

учителям, у которых учился и считаю, что это их трудолюбие, талант и

желание создать из нас достойных членов общества, находит отражение во

всей нашей будущей жизни.



Благодаря программе, который разработал первый президент Якутии,

Михаил Николаев, я получил бесплатное высшее образование. По

результатам ЕГЭ мог бы поступить на бюджетное место во многие учебные

заведения России, но выбор пал на родину моего отца – г. Владивосток. Меня

заинтересовал университет, где учился Вячеслав Анатольевич Штыров. Так я

поступил и окончил автотранспортный факультет Дальневосточного

государственного технического университета. По специальности я инженер-

механик. Второе образование получил в Российской Академии народного

хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,

по специальности «Государственное и муниципальное управление». Знания,

полученные в Академии, я применяю в работе с нормативно-правовыми

актами в Якутской городской Думе.

— Вы стали депутатом, когда вам не было еще тридцати лет. Что вас

побудило идти в политику и как вам удается совмещать основную

работу в нефтяной компании АО «Саханефтегазсбыт»?

Я люблю город, в котором родился и хотел бы улучшить качество и уровень

жизни горожан. Как я говорил ранее, хотел быть политиком с детства.

В отрасли обеспечения нефтепродуктов работаю с 2012 года. После

окончания основной работы в режиме online в интернет-приёмной веду

прием избирателей, а в пятницу принимаю в общественной приёмной в

управе округа. Я состою во многих группах жилых домов Строительного

округа, поддерживаю и принимаю постоянную обратную связь с населением.

Жители округа обращаются по разным вопросам, например, по срокам

расселения из ветхого аварийного жилья. В этом случае работаем совместно

с Департаментом жилищных отношений. Недавно обращались жители по

адресу: ул. Халтурина, 34, там есть две муниципальные и приватизированные

квартиры, которые являются собственностью жильцов. Я озвучил это на

встрече депутатов с главой города. По этому дому мы сейчас работаем. Будет

составлен акт, комиссия осмотрит состояние дома и примет решение о

признании дома аварийным.

Были обращения по оказанию помощи в ремонте, в озеленении территории,

помощи инвалидам и другие. Стараюсь отвечать и находить пути решения на

все обращения. Кроме того, я являюсь координатором национального проекта «Безопасные и

качественные дороги». С подрядчиками работаю еженедельно, нахожусь в

курсе всех событий по ремонту и строительству новых дорог. Поэтому, при

поступлении обращений жителей округа по данному вопросу, своевременно

предоставляю им всю необходимую информацию.



— За три года депутатской деятельности как вы освоились в роли

депутата?



Я познакомился с большим количеством интересных людей, проживающих

в округе, есть очень активные граждане, требующие перемен, многие хотят,

чтобы была отдача и наилучший результат работы. Например, при ремонте

внутриквартальных дорог, обустройстве мест для выгула собак, при ремонте

подъездов. За три года проведена определенная работа, не все задуманное получилось,

впереди предстоит сделать еще больше. Собственными силами были

обустроены детские площадки по ул. Халтурина, 6, 6/1, 6/2. Я привлекал на

эти работы студентов Якутского индустриального педагогического колледжа,

которые обучаются на территории Строительного округа. Студенты имеют возможность проходить практику, а жители получают новую детскую

площадку. В некоторых домах, расположенных на территории округа,

проводили сварочные работы для ремонта входной группы подъездов,

выпрямления дверных откосов, ремонта ступеней, особенно там, где есть

пожилые люди и инвалиды. Материалом я их обеспечивал, а молодые

будущие специалисты проявили себя в деле. Я уверен, что это пошло им на

пользу. Одним из главных вопросов, которые я постоянно озвучиваю — это

приобретение асфальтобетонного завода с оптимальной для города

мощностью.



Я считаю, у города должно быть собственное предприятие, занимающееся

ремонтом дорог. Это предложение я озвучивал на заседании сессии, в

сентябре 2018г., оно было поддержано депутатами и на тот момент главой

города. Совместно с представителем предприятия «Якутдорстрой» мы

совершили выезд в Ленинградскую область, где осмотрели

производственные площади поставщиков по изготовлению мобильных

асфальтобетонных заводов, изучили технологический процесс получения

асфальтобетонной смеси. Была проведена работа в Минпромторге РФ,

получили от них возможность субсидирования половины стоимости завода.

По проекту предлагалось разместить асфальтобетонный завод на территории

«Якутдорстрой» на Вилюйском тракте, вдали от жилых построек. Работать

он должен был на газе. На данном этапе удалось приобрести технику для

ремонта дорожного основания, асфальтоукладчик, фрезерную установку и

два катка. Надеюсь, вторым этапом будет приобретение асфальтобетонного

завода.



— Как представителю АО «Саханефтегазсбыт» какие проблемы отрасли

удалось решить на уровне Якутской городской Думы?



Сейчас идет масштабная работа по переходу транспорта на газомоторное

топливо. Неоднократно на сессиях Якутской городской Думы поднимал

вопрос о выделении земельных участков для строительства газозаправочных

станций, так как в будущем муниципальные и республиканские предприятия

будут переходить на альтернативный вид топлива.

Если будет сформирована инфраструктура газозаправочных станций,

возможно, это послужит стимулом для снижения стоимости проезда в

городских автобусах.



— Вы являетесь куратором нацпроекта «Безопасные качественные

дороги», в этом году в г. Якутске выполнен беспрецедентный объем по

строительству и ремонту дорог. Как справились дорожники с этой

работой?

Действительно, в этом году выполнен большой объем работы: 49 км. в

городской агломерации и 18 км. выполнено республиканскими

подрядчиками-заказчиками. Я не раз выезжал с представителями заказчика,

Главой республики и города, следил за ходом дорожных работ. В случае

выявления дефектов, подрядчик устранял их в оговоренный срок. Более того,

он будет это делать в течении всего гарантийного срока — пяти лет.



— Тем не менее, как бы ни асфальтировали дороги, проблема

запыленности города остается самой актуальной. Как вы думаете,

решаема ли эта проблема?



Этот вопрос рассматривается не один год. Я считаю, корень проблемы в

том, что не асфальтируют придомовые, внутриквартальные территории.

Причин запыленности, на самом деле, много. Пыль приносят ветра, грузовые

машины с грязными колесами выезжают из мест строительства объектов, при

поливе в сухое время, иногда мокрая земля стекает на дорогу, так как

бордюры в некоторых местах ниже чернозёма. При асфальтировании

придомовых и внутриквартальных территорий, запыленность уменьшится в

разы. Благоустройство водоотводных лотков позволит продлить качество

дорожного покрытия. Правильное и продуманное оформление и размещение

зеленых насаждений не будет загрязнять проезжую часть дорог. Я надеюсь,

в ближайшее время будет разработана дорожная карта по устранению

запыленности города, благодаря которой, Якутск станет самым чистым

городом без пыли.