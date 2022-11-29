Энергетики Сахаэнерго присоединились к акции «Коробка храбрости»

Коллектив АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) принимает участие в благотворительной акции «Коробка храбрости». Теперь каждый энергетик может передать частичку своего тепла и света детям, проходящим длительное лечение в медицинских учреждениях.

По условиям, любой желающий может положить подарок, будь то конструктор или же школьные принадлежности, в специальную тематическую коробку, которая находится в фойе Исполнительной дирекции и позже будет передана детским больницам. Таким образом ребенок, перенесший медицинские процедуры, может выбрать любой подарок от энергетиков.

«Наш коллектив всегда принимает участие в благотворительных мероприятиях и в Группе РусГидро уже несколько лет регулярно проводятся акции по сбору игрушек для «Коробок храбрости». Поэтому мы с радостью откликнулись на предложение организаторов акции – Якутского регионального отделения Совета сторонников партии «Единая Россия». Считаю посыл акции по-настоящему благородным, ведь это не столько передача подарков, сколько поощрение детского мужества», — отметил генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев.

Акция «Коробка храбрости» приурочена ко Всемирному дню ребёнка, в Якутии её партнерами стали уже более 30 организаций.

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