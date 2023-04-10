Душой исполненный полёт…

20 апреля Заслуженному артисту России и Якутии, Лауреату премии комсомола Якутии Анатолию Павловичу Ултургашеву исполнилось бы 73 года. В далеком 1968 году он, будучи родом из Хакасии, после окончания Новосибирского хореографического училища по приглашению Министерства культуры ЯАССР приехал в Якутию работать артистом балета. С тех пор Якутия получила «хорошего профессионала с благодатной сценической фактурой». Якутия стала его второй родиной: здесь он служил в театре всю свою жизнь, здесь обрел творческое и семейное счастье.

В те годы успехи якутского балета были связаны с именами А. Ултургашева, Н. Христофоровой, А. Попова, К. Ивановой, Г. Баишева, С. Саввиной, Н. Посельской, Л. Габышевой и других молодых артистов, которые пришли на смену первым солистам балета – А. Посельской, Г. Христофорову, М. Поповой, Л. Мекюрдянову.

Важной вехой в эволюции артиста и всей культуры республики стало участие Анатолия Ултургашева в I Всесоюзном конкурсе артистов и балетмейстеров в Москве в 1972 году. Это было впервые в истории всего советского балета. Балетмейстер театра Сулейман Бурханов сочинил оригинальные номера «Охотник и олень» и «Северная баллада» в сопровождении хомуса. А. Ултургашев с партнершей С. Саввиной прошли два тура, получили грамоты жюри, а самое главное, Ольга Лепешинская и Юрий Григорович отметили их в прессе. С Григоровичем судьба еще не раз сведет Анатолия. Вообще ему везло на профессиональные встречи: он занимался в классе Мессерера с такими кумирами, как Васильев, Лиепа, Плисецкая. Заряжался творчески и получал стимул от знаменитых спектаклей с их участием. В жизни своим кумиром он считал Владимира Васильева и мечтал исполнить партию Спартака.

В творческой биографии А. Ултургашева особое место занимает балет «Чурумчуку» — изумительный по музыке и по поэтическому сюжету либретто, созданному народным поэтом Элляем. «Чурумчуку всегда меня привлекал тем, что это образ игровой, танцевальный, есть возможность раскрыться во всех отношениях, я к нему подходил всегда очень серьезно. Это одна из любимых моих партий», — признавался артист. Анатолий стал четвертым исполнителем партии Чурумчуку, «это было не просто – «сказать свое новое слово» — но у Анатолия это получилось». Дебют спектакля прошел в исторический момент: 7 октября 1971 года, когда театр обрел статус Музыкального театра и все спектакли стали проходить в здании Русского театра.

29 февраля 1976 года в Якутске состоялась премьера балета «Подвиг», посвященного Федору Попову: композитор Г. Комраков, постановщик А. Попов и исполнитель главной роли А. Ултургашев. Анатолий приумножил и обогатил сценическую галерею образа героя Великой Отечественной войны. Особенно глубоко впечатляли сцены битвы. Здесь мастерство артиста в мощной эмоциональной самоотдаче просто заставляло забывать о танце. Во взлетающих диагоналях, стремительности отчаянных вращений на глазах рождался подвиг человека! В нем было все — ярость к врагу, всеобъемлющая любовь к жизни, мужество духа. Великолепная актерская работа! Спектакль стал художественным событием, автор и исполнитель становятся лауреатами премии комсомола Якутии. «Я играл не конкретного героя, а обобщенный образ. Это один из любимых моих спектаклей. Все знают, что Манчаары, Алексеев, Попов были героями. Но они были еще и молодыми ребятами. Как они жили, что любили, как стали героями? Об этом спектакль». Вообще, сценическая судьба Анатолия неотъемлема от балетмейстерского творчества Алексея Попова, который приобрел в лице Анатолия не только прекрасного исполнителя, но и соавтора. В своем интервью Анатолий говорил: «Обычно танцовщику остается выучить те движения, что создал и показал ему балетмейстер. Здесь же я чувствовал себя соавтором постановщика, потому что многие па были рождены совместным обсуждением, иногда в спорах. Спектакль вдохновил меня на большой полет самостоятельности и дал полный простор фантазии. Через образ Федора я хотел проявить свое отношение к войне».

За эту роль 27 марта 1979 года Указом Президиума Верховного Совета Якутской АССР Анатолию Ултургашеву было присвоено Почетное звание Заслуженного артиста Якутской АССР за заслуги в развитии театрального искусства за подписью Председателя Президиума Верховного Совета Якутской АССР А. Овчинниковой .

В 1978 году Анатолий Ултургашев удостаивается звания Лауреата премии комсомола Якутии. Он – постоянный участник съездов комсомола Якутии.

Благодаря содружеству с балетмейстером Алексеем Поповым появились такие номера, как «Светлана», миниатюры «О, солнце!» и «Друзья», которые стали национальными визитками на сценах России и за рубежом.

Следующие совместные балеты с А. Поповым – это сюита «Сияние Севера», балеты «Двое», «Священный Ильмень», «Маленькая ночная серенада», «Болеро», «Кармен-сюита», «Маугли», «Двенадцать стульев», «Абакаяда», «Северная легенда», «Собор Парижской богоматери»… Каждый спектакль поэтапно формировал, обогащал творческий багаж артиста. Каждому спектаклю артист отдавал свои жизненные силы, вкладывал в создаваемый образ душу.

Из традиционного ряда балетных Принцев Анатолию достались двое, также в хореографии А. Попова. Анатолий был замечательным Принцем в «Щелкунчике», а Принц из «Золушки» сопровождал его более двадцати лет со времени премьеры спектакля. Свой образ артист выписывал звонкими и радостными красками, наделял живым неординарным характером в широкой амплитуде своего танца.

Еще один совместный шедевр – «Вальпургиева ночь». Заслуженный деятель искусств Л. Габышева писала: «Поистине ошеломляющий ажиотаж произвел в партии Вакха — дипломном спектакле студента ГИТИСа Алексея Попова «Вальпургиева ночь» -Анатолий Ултургашев… Словно какие-то силы самой земли играли, любовались этим прекрасным юным божеством, то подбрасывая его вверх, то роняя ниц, заставляя замереть и застыть, как скульптуру в драгоценном камне…Прошло очень много времени, но мощная энергетика выступлений Анатолия той поры незабываема!» Совет творческой молодежи при обкоме ВЛКСМ принял решение о присвоении звания лауреата республиканского конкурса «Лучший дебют 1976 года» А. Ултургашеву за создание этого образа.

16 марта 1985 года на сцене Якутского музыкального театра состоялась премьера балета «Камень счастья» в постановке Г. Баишева. Главные партии исполнили Н. Христофорова – Эрэлчээнэ и А. Ултургашев – Онголук. Клавир балета Г. А. Григоряна «Камень счастья» был написан в 1961 году в черновом варианте. Оркестровал это произведение Л. В. Фейгин, автор балетов «Дон Жуан», «Сорок девушек», «Звездная фантазия». В 1963 году сюита из девяти номеров балета была записана в фонд Всесоюзного радио оркестром Большого театра СССР (дирижер Г. Кривошапко) и тиражирована в виде грамзаписи. И только спустя 24 года сочинение успешно обрело сценическое воплощение.

А вот Адам из «Сотворения мира». Совершенно иной образ. Открытые эмоции, обезоруживающее обаяние ребенка, естественность наивной чистоты первого человека…

В мае 1980 года в Якутском музыкальном театре состоялась премьера балета Ц. Пуни «Собор Парижской богоматери». В главных партиях К. Иванова – Эсмеральда и А. Ултургашев – Феб. Таким образом, в творческой галерее артиста появились балеты «Собор Парижской богоматери», «Сияние Севера», «Священный Ильмень», «Маленькая ночная серенада», «Болеро», «Кармен-сюита», «Маугли», «Двенадцать стульев», «Абакаяда», «Северная легенда», «Барышня и Хулиган», «Пахита», «Шопениана»… Всего более 40 партий. Органический сплав пластической и актерской выразительности удивлял в каждом спектакле новыми нюансами, свежими штрихами. Каждому спектаклю артист отдавал свои жизненные силы, вкладывал в создаваемый образ всю душу. Как говорит артист, все роли – это изнурительные репетиции, кровь и пот, поэтому все они дороги.

12 января 1992 года театр вышел на новый рубеж: получил статус Театра оперы и балета, что явилось закономерным результатом труда артистов. В специальном экспресс-интервью, приуроченном к презентации, Анатолий говорил: «Я очень рад рождению Якутского государственного театра оперы и балета. Я помню, как в 1971 году открылся Музыкальный театр. В то время был творческий подъем всей труппы, и сегодня, с появлением нового статуса театра, повышается ответственность, это большой культурный скачок в жизни республики. С принятием нового статуса появилась возможность открыть хореографическое училище, где можно «ковать» свои кадры».

Художник танца, он всегда увлеченно творил в спектакле, и это всегда ощущал зрительный зал. Прекрасное владение техникой танца и свой великолепный прыжок с мягким приземлением Анатолий Ултургашев продемонстрировал в шедеврах мирового академического наследия. Элегичность дуэтов, кантиленность отличали его в фокинской «Шопениане», строгость и чистота линий во фрагментах Л. Иванова и А. Горского из «Лебединого озера», его горячий, виртуозный темперамент покорял в испанских па-де-де из балетов «Дон Кихот» и «Пахита».

Венцом академического репертуара артиста являются спектакли «Жизель» и «Баядерка». Ведущий мастер первым на якутской сцене исполнил сложнейшую партию Солора в самом масштабном полотне М. Петипа «Баядерка». Эта работа артиста еще раз явила высокий уровень профессионализма и великолепное мастерство танцовщика.

В творчестве длиною в 40 лет Анатолий встречался с хореографией разных эпох, направлений и стилей, с интересными балетмейстерами. Очень многое ему в свое время дала работа с С. Бурхановым, Б. Халиуловым, М. Маркарьянцем, А. Чичинадзе во «Франческе да Римини», Р. Ибатуллиным в «Тысяча и одной ночи», А. Полубенцевым в «Праздниках танца», «Приключениях Чиполлино», «Ночных танго». Порой в одном спектакле Ултургашев создавал два-три совершенно полярных образа, что еще раз подчеркивает уникальность артиста.

О широте диапазона танцовщика можно судить по его незабываемом Хулигане из спектакля «Барышня и Хулиган» в хореографии К. Боярского. Характер героя словно выхвачен с улицы современной жизни. Анатолий настолько впечатлял выразительным танцевальным и глубоким актерским мастерством в духовном преображении своего героя, что зрительный зал искренне сопереживал ему. Хулиган Ултургашева также входит в галерею лучших образов якутской сцены.

Судьба подарила Анатолию немало знаменательных событий: выступления на сцене Большого театра, Новосибирского и других театров России. Неоднократно он представлял искусство якутского балета за рубежом: в Болгарии, Италии, на Мальте, несколько раз в Китае. Знаменательными событиями для Якутии были Дни якутской литературы и искусства. Бессменным участником,

представляющим искусство якутского балета, был и Анатолий Ултургашев. В первую очередь, на своей родине – в Хакасской автономной области в г. Абакане на праздничном концерте, посвященном 50-летию образования Хакасии. Вместе с К. Ивановой исполнили адажио из балета «Жизель». Его выступлениям аплодировали жители Башкирской АССР на праздновании 50-летия образования Союза ССР, где Анатолий выступил в концертном номере «Светлана» с К. Ивановой. В 1982 году принимал участие в проведении Дней литературы и искусства к 60-летию образования Якутской АССР и 350-летию добровольного вхождения Якутии в состав Российского государства в г. Москве и Ульяновской области с визитной карточкой якутского балета – номером «О, солнце!» с К. Ивановой; в 1985 году Фестиваль искусств «Стальные рельсы АЯМа» в г. Нерюнгри. В 1988 году – в Иркутской области; в 1991 году – в Булунском районе и многих других. Про фестиваль в Нерюнгри газета «Молодежь Якутии» от 29 июня 1985 года писала: «Надо сказать, что многие из гостей фестиваля давно связаны со строителями Южной Якутии узами творческой дружбы. Среди них – народная артистка РСФСР А. Ильина, заслуженная артистка ЯАССР М. Николаева, Лауреат премии комсомола Якутии, заслуженный артист республики А. Ултургашев, председатель правления Союза композиторов ЯАССР Н. Берестов». С гастролями Анатолий изъездил всю республику.

Указом первого Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева в октябре 1991 года был утвержден новый статус театра – Государственный театр оперы и балета. Возглавлял тогда театр Г. Г. Местников. В новых условиях стало возможным осуществление совместных постановочных проектов с деятелями театров Новосибирска, Красноярска, Бурятии, Монголии, вошедших в Ассоциацию театров Сибири и Азии.

В 2001 году театру было присвоено имя народного писателя Якутии Д. К. Сивцева – Суоруна Омоллоона.

Насыщенную творческую жизнь солиста балета Анатолий в то время совмещал с общественной работой: на протяжении 20 лет был председателем ревизионной комиссии СТД. Активно и результативно защищал честь театра в соревнованиях по теннису и шахматам.

Многие годы Анатолий совмещал исполнительскую деятельность с репетиторской работой: щедро передавал накопленный опыт молодому поколению артистов театра и студентам хореографического училища. Многие поменяли род деятельности, нашли более денежные профессии. У Анатолия Ултургашева одна запись в трудовой книжке: «01. 08. 1968г. Принят артистом балета в Якутский музыкально-драматический театр им. П. А. Ойунского». А также многочисленные Правительственные письма, Грамоты, Благодарности. И высокое звание «Заслуженный артист РСФСР».

Анатолий был счастлив не только творчеством. Главной всегда была его роль отца, а затем дедушки большой и дружной семьи. Вместе с супругой Ольгой, педагогом по образованию, они воспитали троих замечательных детей — Ивана, Екатерину и Галину. Когда дети были маленькими, часто ездили на родину отца – деревню Нижняя Тея Аскизского района, недалеко от Абакана. Несмотря на вечную занятость, Анатолий всегда уделял большое внимание детям: водил их во Дворец детства и Школу искусств. Маленького Ваню можно было увидеть тогда в детском спектакле «Айболит». Екатерина, учась в школе, окончила музыкальное училище по классу фортепиано. Младшая дочь Галина после окончания хореографического училища тоже работала в театре, вместе с отцом ездила на гастроли. Сын Иван окончил Якутский инженерно-строительный институт, работает в частной компании. Средняя дочь Екатерина окончила Северо-Западную академию государственной службы в г. Санкт-Петербурге, в данное время работает в Высшей школе музыки. Все, что делал Анатолий, он всегда делал добросовестно, с полной самоотдачей, старался всегда дойти до сути. Так, его с сыном часто можно было видеть за ремонтом первой машины марки «ЛУАЗ -969», которую ему подарил тесть после получения Анатолием водительских прав. Потом было много машин, но эту, первую, он мог разобрать и собрать сам. Такая машина была незаменима, когда ездил с тестем на охоту и рыбалку, с семьей по грибы и ягоды, часто ездили семьей на природу . С детства приучал детей трудолюбию, любви ко всему окружающему, учил видеть красоту во всем. Дети выросли достойным продолжением своего отца. Теперь уже внуки радуют своими успехами. Так, старший внук Александр пошел по стопам дедушки – поступил в Якутскую балетную школу (колледж) им. Аксении и Натальи Посельских. Жизнь продолжается…