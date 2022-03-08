Девочка из Якутии взяла серебро на чемпионате РФ по каратэ

Юная жительница Ленска Диана Семчук завоевала серебряную медаль на XXXII чемпионате и первенстве России 7 марта в Москве, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленского района.

Каратистка стала второй среди девушек 12-13 лет в весовой категории до 40 кг. Кроме того, она вошла в состав сборной России по киокусинкай на первенство Европы 2022 года.

В соревнованиях приняли участие более 630 бойцов из 38 регионов страны в пяти возрастных категориях.