08.03.2022
18:01
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Спорт

Девочка из Якутии взяла серебро на чемпионате РФ по каратэ

Юная жительница Ленска Диана Семчук завоевала серебряную медаль на XXXII чемпионате и первенстве России 7 марта в Москве, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленского района.

Каратистка стала второй среди девушек 12-13 лет в весовой категории до 40 кг. Кроме того, она вошла в состав сборной России по киокусинкай на первенство Европы 2022 года.

В соревнованиях приняли участие более 630 бойцов из 38 регионов страны в пяти возрастных категориях.

Фото: пресс-служба администрации Ленского района Якутии
Источник: Якутия 24
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