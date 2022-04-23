Дело педагога из Екюндю: 10 свидетелей защиты показали…

21 и 22 апреля в Верхневилюйском районном суде продолжилось слушание по делу педагога Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николая СИВЦЕВА, обвиняемого по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Дело рассматривает судья КИРИЛЛИН В.А.

Государственным обвинителем выступает МЕСТНИКОВА Л.Н.

Адвокатами выступают ПРОТОПОПОВА Н.Н., АНДРЕЕВ Б.И. и ДОРМИДОНТОВ Т.В.

Последние два дня суд слушал показания свидетелей защиты.

21 апреля заседание суда длилось недолго – с 16.10 до 18.30. Суд успел заслушать показания трех родителей, дети которых обучаются в МБОУ “Екюндюнская основная общеобразовательная школа им. В.П. Трофимовой”. Родители показали, что в самом начале, когда было возбуждено уголовно дело, представители правоохранительных органов опрашивали детей, в том числе и ночью. При опросах детей отсутствовали родители – их законные представители. Переводчики детям не были предоставлены. Все четыре выпускника дали положительные характеристики педагогу Николаю Сивцеву. Отметили, что не верят выдвинутым против него обвинениям.

22 апреля суд по данному делу шел дольше. Продолжился опрос свидетелей защиты – четырех выпускников Екюндюнской школы, первого ночного воспитателя, второго ночного воспитателя, председателя профсоюза работников образования Вилюйского улуса и заместителя директора по воспитательной работе МБОУ “Екюндюнская основная общеобразовательная школа им. В.П. Трофимовой”, единственного учителя-воина, участника Чеченской кампании.

И на этот раз все свидетели дали положительные характеристики Сицеву. Председатель профсоюза учителей Вилюйского улуса отметил, что знает Сивцева с 1998 года, и может сказать про него только хорошее как об отличном педагоге и прекрасном человеке.

Одна из воспитателей показала, что общалась с подростками до возбуждения уголовного дела по их заявлениям. Оба подростка в разговоре с воспитателем сказали, что после попытки поджога школы планировали уехать в Горный улус, чтоб вернуться, когда все уляжется. На том этапе ни один из подростков не произнес имя педагога Сивцева, разговор о нем не заходил вообще.

Ночной воспитатель показала, что подростки, выступившие заявителями, не хотели учиться в кадетской школе, где полувоенный режим. Воспитанники живут по строгому режиму дня, редко получают доступ к сотовым телефонам, не могут отлучаться из образовательного учреждения по своим делам и т.д. Такой распорядок подходит только мотивированным детям. Накануне 23 февраля администрация школы сообщила воспитанникам, что в праздничные дни их отпустят по домам. Однако Роспотребнадзор запретил это в связи с пандемией коронавируса, и воспитанники остались в интернате. Понятно разочарование детей, которые жили до этого в городе Вилюйске, свободно передвигались, но по воле родителей были помещены в дом-интернат в небольшом поселке Екюндю.

Все свидетели, давшие показания суду 22 апреля, положительно характеризовали педагога Сивцева.

Следующее заседание суда по данному делу назначено на понедельник, 25 апреля.

По всей Якутии проходят акции учителей и общественности с требованием справедливого суда.

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