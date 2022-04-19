19.04.2022
17:28
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Общество
Жители Вилюйского улуса вступились за педагога Николая Сивцева
Тылгынылар КЫРДЬЫК ИҺИН! ✊✊✊
Чинэкэлэр КЫРДЬЫК кыайарыгар эрэллээхтэр 🙌
Бүлүү улууһун Бөтүҥ нэһилиэгин олохтоохторо дьыаланы кырдьыктаахтык көрөрү туруорсаллар✊🏻
2 Күүлэт суут кырдьыктаахтык көрүллэригэр эрэнэр ✊
Республиканскай акцияҕа Тыымпылар кыттыһаллар
Бүлүү улууһун Өкүндү нэһилиэгин олохтоохторо кырдьыктаах сууту туруорсаллар 🙌
Источник: https://t.me/kyrdyk_pravda
#Вилюйский улус#Жители Вилюйского улуса вступились за педагога Николая Сивцева#Николай Сивцев#республика саха (якутия)#Якутия
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