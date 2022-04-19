19.04.2022
17:28
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Общество

Жители Вилюйского улуса вступились за педагога Николая Сивцева

Тылгынылар КЫРДЬЫК ИҺИН! ✊✊✊

Чинэкэлэр КЫРДЬЫК кыайарыгар эрэллээхтэр  🙌

Бүлүү улууһун Бөтүҥ нэһилиэгин олохтоохторо дьыаланы кырдьыктаахтык көрөрү туруорсаллар✊🏻

2 Күүлэт суут кырдьыктаахтык көрүллэригэр эрэнэр ✊

Республиканскай акцияҕа Тыымпылар кыттыһаллар

Бүлүү улууһун Өкүндү нэһилиэгин олохтоохторо кырдьыктаах сууту туруорсаллар 🙌

Односельчане вступились за педагога из Екюндю, обвиняемого в педофилии
Вилюйск, Амга, Горный, Усть-Алдан — в поддержку учителя Сивцева
Педагоги Таатты — за справедливый суд по делу Сивцева
Источник: https://t.me/kyrdyk_pravda
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