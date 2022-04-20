Дело педагога из Екюндю: Суд добрался до свидетелей защиты

Сегодня, 20 апреля в Верхневилюйском районном суде состоялось очередное заседание по делу педагога Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николая СИВЦЕВА, обвиняемого по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Дело рассматривает судья КИРИЛЛИН В.А.

Государственным обвинителем выступает МЕСТНИКОВА Л.Н.

Адвокатами выступают ПРОТОПОПОВА Н.Н., АНДРЕЕВ Б.И. и ДОРМИДОНТОВ Т.В.

Сегодня до обеда были заслушаны последние свидетели обвинения – родная бабушка потерпевшего Э. и бывший психолог МБОУ “Екюндюнская основная общеобразовательная школа им. В.П. Трофимовой”.

Бабушка подростка полностью положительно охарактеризовала своего внука.

Это та самая бабушка, которая упоминалась в представлении Н.П. ДЕГТЯРЕВА, майора юстиции, заместителя руководителя Вилюйского МСО СУ от 26.01.2021 г.: «В ходе следствия установлено, что семья несовершеннолетнего Э. состоит на учете в КДН и ЗП МР «Вилюйский улус», как находящаяся в социально опасном положении, сам несовершеннолетний Э. в ноябре 2020 г. жил с бабушкой, родители должного внимания за своим сыном не осуществляли. Таким образом, вышеуказанные факты могли свидетельствовать о наличии высокого уровня склонности Э. в совершении противоправных деяний».

Бывший школьный психолог показала, что первоначальные опросы детей проходили в очень напряженной обстановке. Переводчик при этом не был предоставлен.

После обеда суд приступил к заслушиванию свидетелей защиты. Защита привлекла сегодня четырех свидетелей – помощника воспитателя, второго воспитателя кадетской школы Екюндю, учителя истории и завхоза интерната.

Помощник воспитателя ранее упоминалась в публикациях и материалах дела.

Напомним, что 19 февраля 2021 года подростки Э. и С. угнали в Вилюйске чужой автомобиль, нанесли ему ущерб на 180 000 рублей, приехали на нем из Вилюйска в Екюндю, и бросили там.

Далее подростки вышли на федеральную трассу «Вилюй», поймали машину и обратно поехали в Вилюйск. В придорожном кафе они случайно встретили помощника воспитателя интерната М.В. Как сообщает Sakhapress, подростки рассказали помощнику воспитателя, что хотели угнать автомобиль, чтобы поехать на нем в соседний Горный улус, где планировали спрятаться на несколько дней.

Таким образом, они решили наказать родителей, заставляющих вопреки их желанию, учиться в кадетской школе. Подростки надеялись, что родители одумаются и заберут их домой, сообщал Sakhapress.

Об этом же эпизоде упомянули в своем письме руководителям правоохранительных органов глава наслега Екюндю ПЕТРОВ Н.В. и директор местной школы ШАДРИН А.В.

На сегодняшнем заседании суда помощник воспитателя подтвердила, что подростки Э. и С. действительно, встретив ее 19 февраля в придорожном кафе, сообщили, что угнали автомобиль, чтобы уехать в село Бердигестях Горного улуса, чтобы воздействовать на своих родителей.

Все опрошенные педагоги положительно характеризовали подсудимого – воспитателя Сивцева Николая Григорьевича как человека доброго, мягкого и отзывчивого.

Очередное заседание суда по данному делу назначено на завтра, 21 апреля.

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