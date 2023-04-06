Дело экс-министра здравоохранения Якутии Романа Савина рискует «ударить» по Татьяне Голиковой? — Телеграм



Арест предпринимателя из «команды» экс-министра здравоохранения Якутии Романа Савина рискует «ударить» по Татьяне Голиковой. сообщает тгк The Moscow Post

В Москве задержан директор медицинской фирмы ООО «Диомед» Константин Грабецкий. Его обвиняют в пособничестве при злоупотреблении должностными полномочиями первым заместителем Министра здравоохранения Республики Саха Романом Савиным.

Ранее по уголовным делам Грабецкий не привлекался, но выступал в качестве ответчика в административном деле против компании «Диоптрия», которую обвинили в нарушении законодательных норм единства измерений.

Напомним, Роман Савин, по версии следствия, не принял мер по обеспечению срока поставки кислородных станций, а также не обеспечил подготовку места их эксплуатации и введение в пользование. В итоге был причинен вред жизни и здоровью людей.

Роман Савин впервые обвиняется в противоправных действиях, впрочем, быть участником скандала, связанного с системой здравоохранения, ему приходится не в первый раз. До вступления в должность первого заместителя министра здравоохранения в Якутии Савин занимал пост замминистра здравоохранения Карелии на протяжении двух лет. И за эти два года в республике всё чаще стали жаловаться на проблемы в медицинской сфере.

Кстати, до Карелии Савин трудился в калининградских областных медицинских структурах. И там тоже не обошлось без неоднозначных историй. Роман Савин занимал пост начальника отдела закупок в ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания». Одним из крупнейших поставщиков организации был холдинг «БСС» Эдуарда Захрабекова, которому приписывают связи с криминальным миром.

На посту первого заместителя министра здравоохранения Якутии Роман Савин также работал с тяжеловесами фармбизнеса, которых подозревают в недобросовестности, а быть может и в наличии очень крепкой и высокопоставленной «крыши».

Например, у якутского Минздрава неплохие отношения с компанией «Р-Фарм» Алексея Репика. Ведомство заключило 295 контрактов с этой структурой. Репик избежал уголовной ответственности за организацию монополии и получает немыслимое количество преференций от Минпромторга, ведь его покровителем считается Татьяна Голикова — бывший федеральный министр здравоохранения. По некоторой информации, Голикова, как минимум, содействовала компании Репика в регистрации лекарств.

Вполне вероятно, что, имея немало общих знакомых, Голикова могла поддерживать и Романа Савина. По крайней мере это бы объяснило, почему на протяжении нескольких лет ему сходили с рук многочисленные скандалы и подозрения в лоббировании интересов отдельных предпринимателей. Впрочем, видимо, даже имея самых влиятельных покровителей, можно оказаться за решеткой и под следствием, если действовать неосторожно и напролом.