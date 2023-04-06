Делегация «ЖДЯ» в Китае обсудила проект транспортного перехода Джалинда – Мохэ

С 30 марта по 3 апреля состоялась рабочая поездка делегации акционерной компании «Железные дороги Якутии» во главе с генеральным директором Василием Шимохиным в Китай. В мероприятиях принял участие представитель Республики Саха (Якутия) в составе Торгового представительства Российской Федерации в КНР Степан Андреев.

Целью поездки стало обсуждение технологических и технических вопросов реализации проекта транспортного перехода Джалинда – Мохэ с заинтересованными сторонами КНР.

В рамках поездки были проведены встречи с представителем Народного правительства провинции Хэйлунцзян, Китайской Ассоциацией по развитию предприятий за рубежом (CODA), аккредитованной при Государственном Комитете по реформам и развитию КНР, государственными и частными предприятиями в области транспортной инфраструктуры, создания транспортно-логистических центров, индустриальных парков. Участники делегации также осмотрели состояние инфраструктуры Пункта пропуска Мохэ – Джалинда.

В ходе совещаний участники отметили особую важность проекта для дальнейшего успешного развития российско-китайского сотрудничества, преодоления ограничений недостаточного развития транспортной инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей двусторонних и международных торгово-экономических связей, развития территорий Северо-Востока Китая и России. Потенциальный грузопоток по создаваемому коридору оценивается более чем 20 миллионов тонн.

«Это, в первую очередь, энергетические и коксующиеся угли по кратчайшему сухопутному маршруту с месторождений Якутии. Существующий дефицит в трех соседних Северо-Восточных провинциях Китая: Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин – составляет 10, 12-14 и 8-9 млн. тонн, соответственно. КНР имеет положительный опыт по использованию российских (якутских) углей и заинтересован в их импорте. Новый маршрут для поставок имеет ряд преимуществ по сравнению с используемыми сегодня логистическими цепочками. Высокий спрос в Китае на сжиженный природный газ, на продукты нефте- и газопереработки, лесные грузы, сельскохозяйственную продукцию, контейнерные перевозки по направлениям экспорт-импорт-транзит» — сказал генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин.

По его информации при переговорах для реализации транспортного перехода Джалинда — Мохэ отмечена необходимость применения положительного опыта и технологии железнодорожного пограничного перехода КНР – Монголия (максимальная пропускная способность 30 млн. тонн в год). Китайская сторона крайне заинтересована в возобновлении работы смешанного автомобильно-водного пункта пропуска Джалинда – Мохэ до окончания строительства мостового перехода и готова к запуску уже летом текущего года. Правительство Мохэ выполнило предварительное ТЭО строительства железной дороги Чаньин – Ляньян и строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда – Мохэ. Строительство железной дороги Чаньин – Ляньян, протяженностью 94,8 км предусмотрено в программе развития железных дорог до 2035 года на территории провинции Хейлуцзянь.

Руководитель АО «АК «ЖДЯ» отметил заинтересованность сторон по реализации проекта создания нового мультимодального транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали. АО «АК «Железные дороги Якутии» совместно с ОАО «Российские железные дороги» при поддержке Республики Саха (Якутия) и Амурской области примет меры направленные на восстановление и реконструкцию железной дороги Сковородино — Джалинда. Стороны будут совместно работать по включению проекта китайско-российского автомобильно-железнодорожного моста в план развития двух стран и приложат все усилия, направленные на возобновление работы пункта пропуска Джалинда — Мохэ до конца текущего года.

Участники совещаний подчеркнули важность для реализации проекта подписание Межправительственного соглашения Россия — КНР о создании железнодорожного пограничного пропускного пункта и строительстве автомобильно-железнодорожного мостового перехода в районе Мохэ-Джалинда.