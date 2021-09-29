ДДН им. Кулаковского представил выставку в рамках III Северного форума

27-30 сентября в Якутске проходит Северный форум по устойчивому развитию (СФУР).

Главной темой третьего по счету события выбрали изменение климата. Участники форума обсудят проблему сохранения многолетней мерзлоты. Мероприятие проводится под эгидой председательства России в Арктическом совете.

На торжественном открытии III Северного форума в историческом парке «Россия — Моя история», Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского представил выставочную экспозицию «Мир Арктики»: национальная одежда, женские украшения, домашняя утварь, предметы традиционного хозяйствования и сувениры, демонстрирующие богатство северной природы и уникальное самобытное искусство северян.

Гостей встретили эвенкийским обрядом чичипкан и эвенским обрядом дэлбургэ. Чичипкан — расколотый ствол лиственницы. Проходя через него, человек очищается дымом багульника, получает благословения от старейшин, оставляет всю скверну. Дэлбургэ – повязывание ленточек, символизирующих лучи солнца, при этом непременно надо загадать самое заветное желание.

Также была представлена импровизация на бубне и горловое пение в исполнении носителя эвенской культуры Максима Дуткина и художественная миниатюра, отображающая красоту национальных костюмов северных народов (эвенки, эвены, чукчи, долганы, юкагиры, арктические русские старожилы).

Гости были очарованы и поражены масштабным действием с участием творческих коллективов Дома дружбы народов «Хэглэн», «Гиркилэн», «Аяврина», студентов 4 курса АГИКИ группы РЭКЦ-18, представителей общественной организации «Русскоустьинцы».

Участников Северного форума на торжественном открытии поприветствовали глава Якутии Айсен Николаев, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, Чрезвычайный и Полномочный посол Финляндской Республики в Российской Федерации Антти Хелантеря и губернатор Лапландии (Финляндия), председатель совета губернаторов Северного Форума Мика Риипи.

Завершилось открытие красочным театрализованным представлением «Ода жизни».

Программу СФУР составляют несколько десятков различных мероприятий: панельные и экспертные дискуссии, тематические секции, круглые столы, мероприятия международных или иных организаций, презентации, лекции, форсайт-сессии, мастер-классы, выставки. Их дополнят мероприятия, приуроченные к юбилею организации. В этом году Северному форуму исполняется 30 лет.